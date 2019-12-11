Скандальний Хачеріді може покинути "Динамо-Брест", пробувши в клубі лише 2 місяці

Чемпіон Білорусі, брестське "Динамо", має намір відмовитися від запланованої угоди з екс-гравцем національної збірної України, 32-річним Євгеном Хачеріді.

Як повідомляє Tribuna.com, відмова від українського захисника пов'язана з відходом з клубу спортивного директора Сергія Ковальчука.

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Нагадаємо, що в кінці жовтня центрбек підписав контракт з брестським "Динамо". Контракт Хачеріді почне діяти з 1 січня 2020 року. Угода з українцем розрахована до кінця 2021 року.

В кінці липня Хачеріді покинув ПАОК. З того часу українець залишався без клубу і самостійно підтримував форму в Києві.

Наразі за "Динамо-Брест" виступають три представники України – півзахисник Олександр Нойок, нападники Артем Мілевський та Олексій Хобленко.

Брестське "Динамо" достроково виграло чемпіонат Білорусі. За тур до закінчення чемпіонату брестчани відірвалися від БАТЕ і вперше з 2005 року в Білорусі змінився чемпіон.