Скандальний Хачеріді провів перше тренування за "Динамо": відео

Захисник "Динамо" Брест Євген Хачеріді провів своє перше тренування у новому колективі.

32-річний гравець провів розминку з основним складом команди, а потім відправився на заняття за індивідуальною програмою з тренером з фізпідготовки, повідомляє офіційний сайт клубу.

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До слова, Хачеріді зможе виступати за білоруський колектив тільки в наступному сезоні. У поточному розіграші чемпіонату Білорусі гравець буде підтримувати фізичну форму.

Спорт 24 писав, що Хачеріді поповнив склад "Динамо-Брест" минулого тижня, підписавши з клубом угоду до кінця 2021 року. Контракт захисника вступить в силу з першого січня наступного року.

У нинішньому сезоні Євген, виступаючи за ПАОК, провів шість матчів у всіх турнірах.

Після 26-ти турів чемпіонату Білорусі "Динамо" Брест лідирує у турнірній таблиці, відірвавшись від БАТЕ на 9 очок.

Перше тренування Євгена Хачеріді в "Динамо" Брест: дивіться відео