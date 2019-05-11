Скандальний Ібрагімович кумедно симулював пенальті і отримав покарання: відео

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Златан Ібрагімович
Златан Ібрагімович / Фото з відкритих джерел

Форвард "Лос-Анджелес Гелаксі" Златан Ібрагімович отримав два штрафи від дисциплінарного комітету МЛС за симуляції в рамках матчу Ліги.

Швед впав у штрафному майданчику, симулюючи контакт з воротарем, але суддя не побачив порушення. "Гелаксі" матч програли з рахунком 1:3. Ібрагімович не забив.

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Про розмір грошового покарання не повідомляється. Також за симуляцію на 86-й хвилині зустрічі оштрафований півзахисник "Коламбус Крю" Джонатан Дос Сантос. Він отримав аналогічне покарання. 

У поточному сезоні Ібрагімович забив 9 голів у 9 матчах сезону МЛС. Також на його рахунку 2 асисти.

На даний момент "Лос-Анджелес Гелаксі" знаходиться на другому місці турнірної таблиці, відстаючи від лідируючого ФК "Лос-Анджелес" на 2 очка.

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол
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