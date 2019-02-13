Скандальний клуб із Закарпаття продовжує підписувати гравців з УПЛ

Футбольний клуб "Минай", що з однойменного селища поблизу Ужгорода, продовжує посилювати свій склад. Команда з Другої ліги оголосила про черговий контракт з гравцем, який перед тим виступав в елітному українському дивізіоні.

У середу, 13 лютого, черговим новачком команди став Артур Карноза. Останнім клубом півзахисника був одеський "Чорноморець". Вихованець "Дніпра" також виступав за "Севастополь" та львівські "Карпати".

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Перед тим з командою підписав контракт лівий захисник Юрій Путраш. За свою кар’єру він чимало пограв у елітних клубах Української прем'єр-ліги – донецький "Металург", київську "Оболонь", одеський "Чорноморець", кам’янську Сталь", "Олександрію", і навіть за сімферопольську "Таврію" до окупації Криму Росією. До переходу в "Минай" Путраш грав в УПЛ за "Львів".

Вадим Страшкевич, який за львівські "Карпати" в УПЛ провів 35 ігор (4 голи) теж приєднався до "Минаю" взимку.

Також до команди приєдналися воротарі Андрій Попович та Єгор Попович. Натомість "Минай" залишив один з найбільш відомих гравців закарпатців Василь Кобін. Окрім того, у складі є такі гравці, як Олег Допілка (чемпіон України у складі "Динамо", двічі зіграв за національну збірну України), Ігор Ощипко та Михайло Кополовець.

Нагадаємо, саме "Минай" грав з київським "Динамо" в 1/8 фіналу Кубка України. Тоді після першого тайму гравці "Минаю" були попереду, але по перерві "Динамо" забило три голи та вийшло у чвертьфінал. Вже після матчу між фанатами "Динамо" та охороною виникли сутички.

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Поки ж "Минай" йде на першій позиції у Групі A Другої ліги України.