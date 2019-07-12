Скандальний Леоненко розповів всю правду про конфлікт із Зінченком

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Леоненко розповів про конфлікт із Зінченком
Леоненко розповів про конфлікт із Зінченком / Фото з відкритих джерел

Експерт телеканалу "Футбол" Віктор Леоненко розповів про конфлікт з півзахисником "Манчестер Сіті" Олександром Зінченком.

Леоненко в інтерв'ю "Sport Arena TV" заявив, що ніякого конфлікту між ним і Зінченком не було, а його слова – це лише аналіз дій футболіста.

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Конфлікт із Зінченком? Там не було ніякого конфлікту. Я ще з часів Тимощука аналізую, який внесок футболіст вніс в чемпіонство. Наприклад, в АПЛ або українській Прем'єр-лізі. Тут проблема в іншому. Що він зробив? Скільки особисто приніс очок?

"Зінченко прийшов з медаллю. А мене вони мало цікавлять. Я їх не роздаю, а дарую, як і футболки. Ось на мені зараз футболка з автографами Мунтяна, Дем'яненка, Михайличенка, Лобановського, Веремєєва, Трошкіна, Раца, Блохіна, Сабо, Саленка, Бєланова, Біби, Безсонова. Всі легенди, і всіх я поважаю. Не впевнений, що Зінченко їх знає і з ними спілкується", – розповів Леоненко

Ось тому він, можливо, і ображений, а мені якось все одно. Я буду тільки щасливий, якщо Зінченко заграє. Просто, якщо ти сидиш або граєш проти слабких команд і примудряєшся привезти – це не моя проблема, а його. Якщо він буде грати, я йому першому подзвоню, привітаю і скажу: "Молодець, красень",
– підсумував екс-нападник "Динамо".

Повне інтерв'ю з Віктором Леоненком

До слова, Олександр Зінченко в минулому сезоні допоміг "Манчестер Сіті" виграти АПЛ. Український півзахисник взяв участь в 29 матчах своєї команди у всіх турнірах, в яких забив один гол і віддав п'ять результативних передач.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Олександр Зінченко Манчестер Сіті
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