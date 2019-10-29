Скандальний матч з Першої ліги дограють за порожніх трибун, поліція оточить стадіон

У середу, 30 жовтня, буде дограно матч Першої ліги між "Балканами" та "Чорноморцем". Однак він відбудеться за порожніх трибун.

Нагадаємо, в рамках 12-го туру Першої ліги "Балкани" з селища Зоря приймали одеський "Чорноморець". Гру кілька разів зупиняли через бешкет вболівальників. Вони палили фаєри (бокового арбітра навіть оглушило вибухом петарди), влаштували бійку зі стюардами, а в кінці вибігли на поле. У підсумку команди так і не дограли матч до кінця.

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Фото заворушень на матчі "Балкани" – "Чорноморець" (Фк "Балкани")

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ вирішив, що команди повинні дограти цей матч, який зупинили на 71-й хвилині за рахунку 1:1. Однак матч буде дограний на стадіоні імені Бориса Тропанця при порожніх трибунах. А вулиці навколо стадіону охоронятиму правоохоронці.

"У зв'язку з цим, настійно рекомендуємо всім любителям футболу, які планували відвідати стадіон імені Бориса Тропанца в середу, 30 жовтня, відмовитися від цієї ідеї. Вхід на стадіон буде закрито. Більш того, з огляду на особливості розташування футбольної арени зорянських "Балкан", на момент організації та проведення догравання матчу, вулиці, які межують зі стадіоном, будуть частково перекриті співробітниками правоохоронних органів, що унеможливить під'їзд до спортивної споруди автотранспорту", – йдеться на сайті "Балкан".

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Варто зазначити, що "Балкани" перебувають у зоні вильоту Першої ліги, маючи 13 очок. "Чорноморець" дещо вище з 17 балами в активі.