Скандальний матч "Зорі" та "Динамо", чемпіонська хода "Шахтаря": головні підсумки 6 туру УПЛ

Шостий тур УПЛ відзначився топ-матчем "Зорі" та "Динамо". А також незвичними серіями та результатами. Про головне – в огляді Спорт24.

"Зоря" та "Динамо" грають внічию

Головним матчем туру було протистояння у Запоріжжі, де "Зоря" приймала "Динамо". Луганці серед тижня зіграли проти "Еспаньйола". Однак домашня нічия не дозволила вийти у груповий етап Ліги Європи. Там, натомість, зіграє "Динамо".

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Матч видався доволі неоднозначним. "Динамо" вигравало у два голи, але сама гра закінчилася внічию 2:2. При цьому "Зоря" майже втричі більше завдала ударів по воротах суперника. А також більше володіла м'ячем.

Гол туру

Це удар Джоеля Абу-Ханни, який і зрівняв рахунок у матчі проти "Динамо". Захисник "Зорі" пробив у падінні через себе. Дуже красиво.

Незарахований гол туру

"Динамо" могло і більше забивати. Однак арбітр не зарахував взяття воріт після удару Циганкова зі штрафного. При цьому на повторі не можна сказати остаточно, чи перетнув м’яч лінію. Скоріше так.

Гол, який не мали б зарахувати

Але "Динамо" немає чого скаржитися. Де Пена забив гол з офсайду. Півзахисник перебував у положенні поза грою у момент пасу.

Без вилучень та пенальті

Цей тур відзначився тим, що жоден гравець не отримав червоної картки, а у матчах не було призначено пенальті. У попередніх п’яти турах всього цього було вдосталь.

Та вилучення у матчі могло бути. Захисник "Динамо" Кадар зіграв рукою, змінивши траєкторію польоту м’яча під час атаки "Зорі". Та арбітр не побачив цей епізод.

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Невдала серія "Динамо"

Кияни не можуть виграти у п’яти матчах поспіль. Команда стартувала з трьох перемог, а після цього дві поразки ("Брюгге" та "Шахтарю") та три нічию (з тим же "Брюгге", "Олімпіком та "Зорею"). Минулого сезону "Динамо" не перемагало у шести матчах поспіль.

Чемпіонська хода "Шахтаря"

"Шахтар" не мав проблем у дербі проти "Олімпіка". Чотири голи – по два на кожен з таймів. При цьому до всіх чотирьох голів доклався Жуніор Мораес – два голи та дві результативні передачі.

Як це було: "Шахтар" розгромив "Олімпік" у чемпіонаті України

Віце-чемпіонська хода "Десни"

На другому місці продовжує перебувати "Десна". Правда команді не вдалося перемогти в цьому турі. Команда зіграла внічию з "Карпатами". Обидві команди були близькі до того, щоб забити, але голами глядачів на стадіоні не порадували.

"Десна" продовжила свою серію без поразок до п’яти матчів. Команда не пропускає 455 хвилин. І на фоні втрат очок іншими командами посідає друге місце.

Варто переглянути огляд: "Десна" не змогла здолати "Карпати", але наблизилася до "Шахтаря"

Нові тренери

Матч проти "Десни" може стати останнім для Олександра Чижевського на чолі "Карпат". Його має замінити екс-наставник "Олімпіка" Роман Санжар. Таку інформацію озвучив журналіст Віктор Вацко.

Новий тренер буде і в "Олімпіка". Команду може очолити колишній тренер "Динамо" (був помічником в Олександра Хацкевича) Вісенте Гомес. Залишилося дочекатися офіційних підтверджень.

Порятунок "Дніпро-1"

Єдина вольова перемога – у "Дніпро-1". Команда першою пропустила від "Колоса", але зуміла не лише зрівняти рахунок, але й виграти. Переможний гол в Ігоря Когута на 90+3 хвилині.

А от і відео, де "Дніпро-1" на останніх секундах вирвав перемогу в "Колоса"

Вдалий виїзд "Маріуполя" до "Львова"

"Маріуполь" у матчі проти "Львова" здобув мінімальну перемогу. Єдиний гол забив Владислав Вакула. Він вже гравець "Шахтаря", але цей сезон ще дограє у "Маріуполі". Що буде далі з ним – невідомо.

Варто переглянути: "Маріуполь" мінімально переміг "Львів" в матчі УПЛ

Травма туру

Гол "Маріуполь" забив у той момент, коли травму отримав захисник Владислав Приймак. Він невдало приземлився на руку, яке неприродно вивернулася в іншу сторону. Він отримав вивих ліктя. На скільки вибув гравець – поки невідомо.

Невдала серія туру

"Львів" не виграє вдома 13 матчів у чемпіонаті (14 з врахуванням кубкової гри). Та й загалом "Львів" в рідних стінах переміг лише один раз – 28 жовтня 2018 року в матчі проти "Арсенал-Київ". В решті матчів в УПЛ 12 поразок та шість нічиїх.

Також "Львів" на своєму полі не забиває голів в УПЛ з 13 квітня цього року впродовж рекордних для клубу 558-ми хвилин.

"Ворскла" пропустила вперед "Олександрію"

У матчі в Полтаві зустрічалися два сусіди у турнірній таблиці. "Олександрія" минулого сезону двічі обіграла "Ворсклу". Серію продовжила і цього сезону. Єдиний гол у матчі забив Шастал.

Відеоогляд матчу, де "Олександрія" на виїзді здолала "Ворсклу"

Тож саме завдяки цій перемозі "Олександрія" піднялася на четверте місце в турнірній таблиці.

Промах туру

У попередньому матчі Пердута оформив дубль. Він був близький до того, щоб врятувати "Ворсклу" від поразки у матчі проти "Олександрії". Та з близької відстані не зумів відправити м’яч у ворота.

Результати матчів

Десна – Карпати 0:0

Ворскла – Олександрія 0:1

Гол: Шастал, 23

Дніпро-1 – Колос 2:1

Голи: Назаренко, 59, Когут, 90+3 – Морозко, 17

Львів – Маріуполь 0:1

Гол: Вакула, 62

Олімпік – Шахтар 0:4

Голи: Мораес, 14, 81, Соломон, 45+3, Марлос, 60

Зоря – Динамо 2:2

Голи: Громов, 42, Абу Ханна, 82 – Родрігес, 18, Де Пена, 36

Турнірна таблиця