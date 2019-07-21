Скандальний Мілевський забив переможний гол за "Динамо": відео

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Артем Мілевський
Артем Мілевський / Фото з відкритих джерел

У 16-му турі чемпіонату Білорусі брестське "Динамо, за яке грають українці Артем Мілевський, Олексій Хобленко і Олександр Нойок, розгромило "Торпедо" – 4:1.

Динамо – Торпедо 4:1
Голи: Габі, 23, Мілевський, 69, Юзепчух, 87, Хобленко, 90+4 – Обрадовіч, 7

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Одним з головних творців перемоги став 34-річний Артем Мілевський, який за рахунку 1:1 вивів вперед свою команду. Колишній форвард київського "Динамо" взяв ініціативу в свої руки, пройшов майже всю оборону і пробив повз воротаря. До слова, через десять хвилин після голу український форвард був замінений.

 

Крім Мілевського в складі брестського клубу в матчі взяли участь Олександр Нойок та Олексій Хобленко.

Перший відзначився жовтою карткою, а другий – вийшов на заміну за пару хвилин до фінального свистка і забив четвертий м'яч у ворота суперників. Після цієї перемоги динамівці піднялися на першу сходинку в турнірній таблиці, випереджаючи БАТЕ на два пункти.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту
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