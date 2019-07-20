Скандальний Мілевський звернувся до Зеленського з несподіваною пропозицією

Колишній футболіст київського "Динамо" і збірної України Артем Мілевський звернувся в Instagram до президента України Володимиру Зеленського.

Форвард запропонував себе на роль радника глави держави з розвитку українського футболу, пригадавши Зеленському його гумористичні номери про Мілевського.

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Володимир Олександрович, добрий вечір! Коли ви грали мене в "Кварталі 95", я на це не ображався. Чи готові ви взяти мене в свою команду радником з розвитку українського футболу? З повагою, Артем Володимирович Мілевський,

– написав футболіст у коментарях.

В даний час Мілевський виступає за Брестське" Динамо", за яке в нинішньому сезоні забив 6 голів у 26 матчах.

Зеленський, в свою чергу, нещодавно провів зустріч з українськими спортсменами, на якій вручив нагороди збірній U-20 і переможцям Європейських ігор, а також висловив бажання провести в Україні Олімпійські ігри.

Спорт 24 писав, що Артем Мілевський відзначився голом у матчі 13-го туру чемпіонату Білорусі проти "Іслочі". Артем допоміг своєму клубу здобути розгромну перемогу 5:1.