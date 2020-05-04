Скандальний нападник відмовляється повертатися у "Динамо"

Футболіст збірної Люксембургу та київського "Динамо" Жерсон Родрігес, який на правах оренди захищає кольори турецького "Анкарагюджю", зізнався, що не хоче повертатися в табір "біло-синіх".

Про це сам футболіст розповів у інтерв'ю турецькому виданню Sporanki10.yi.

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Я ніде не бачив таких гарячих фанатів, як у "Анкарагюджю. Я хочу залишитися тут, якщо трансфер вдасться здійснити,

– сказав Жерсон.

Також президент "Анкарагюджю" Фатіх Мерт раніше заявив про бажання продовжити контракт з 24-річним хавбеком.

Через погані відносини з тренерським штабом "Динамо" вирішило віддати Родрігеса в оренду. Тренерському штабу "Динамо" начебто набридло байдуже ставлення Родрігеса до своїх професійних обов'язків .

Взимку на правах оренди гравець перейшов в "Анкарагюджю". У 7 матчах чемпіонату Туреччини Родрігес забив 3 голи і зробив 2 результативні передачі. Орендна угода розрахована до 30 червня 2020 року.

"Динамо" начебто готове продати Родрігеса не менше, аніж за 5 мільйонів євро. Однак трансферна вартість футболіста складає менше, аніж 2 мільйони євро.

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