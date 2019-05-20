Скандальний Ракіцький став чемпіоном України і Росії в одному сезоні

Екс-захисник "Шахтаря" Ярослав Ракіцький, який нині виступає за "Зеніт", отримає золоту медаль за перемогу донецького клубу в сезоні української Прем'єр-ліги 2018/19.

Про це повідомляє "Чемпіонат" з посиланням на власні джерела.

Читайте також: "Шахтар" – чемпіон, загострення боротьби за єврокубки та виживання: головні підсумки 29 туру УПЛ

Ракіцький останнього сезону зіграв 11 матчів у чемпіонаті України, в яких забив 1 гол і зробив 1 асист. Під час зимового трансферного вікна він перейшов за 10 мільйонів євро до "Зеніту".

У неділю, 19 травня, "Шахтар" виїзною перемогою над "Зорею" (1:0) оформив чемпіонський титул, який став для клубу 13-м в історії.

Головний тренер клубу Паулу Фонсека на післяматчевій прес-конференції відзначив внесок Ракіцького в чемпіонство: "Його заслуга теж є".

Що не так з переходом Ярослава Ракіцького в російський "Зеніт"?

Ярослав Ракіцький перейшов у російський "Зеніт" у понеділок, 28 січня. За повідомленням ЗМІ, клуб із Санкт-Петербургу заплатив за 29-літнього захисника 12 мільйонів євро. Термін контракту – 3,5 роки.



Такий трансфер викликав неоднозначну реакцію у середовищі уболівальників. Причина – перехід саме у російський клуб. При цьому що Ракіцький ніколи не відзначався особливою патріотичністю. Йому пригадали й те, що він ніколи не співав гімн України під час матчів національної збірної.



Після початку анексії Криму та війни на Донбасі до збірної України намагаються не викликати футболістів, які грають у Росії.



Колишній головний тренер збірної України, а тепер Глава комітетів національних збірних ФФУ Мирон Маркевич назвав перехід Ракіцького у "Зеніт" помилкою.



Не менше критики такий перехід викликав і у відомого ведучого та журналіста Ігоря Циганика.



Сам Ракіцький заявив, що "російський чемпіонат зараз на голову або навіть на дві сильніший, аніж український. Український чемпіонат – дуже слабкий і не дуже цікавий".

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram