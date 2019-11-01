Скандальний Ракіцький вперше став капітаном "Зеніту" в матчі Кубка Росії: фото

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Ярослав Ракіцький
Ярослав Ракіцький / ФК "Зеніт"

Ексфутболіст збірної України Ярослав Ракіцький вперше одягнув пов'язку капітана в матчі 1/8 фіналу Кубка Росії між "Зенітом" та "Том'ю" (4:0).

Відповідною світлиною в мережі поділилася сестра українського футболіст Дарія Ракіцька.

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@rakitskyy_official капитан @zenit_spb #ЗЕНИТ 4:0 #Томь

Публикация от Ракицкая Дарья (@rakitskaya_official)

Варто зазначити, що в цьому розіграші російської Прем'єр-ліги "Зеніт" після 12 турів займає 4 місце з 26 очками.

Що не так з переходом Ярослава Ракіцького в російський "Зеніт"?
Ярослав Ракіцький перейшов у російський "Зеніт" у понеділок, 28 січня. За повідомленням ЗМІ, клуб із Санкт-Петербургу заплатив за 29-літнього захисника 12 мільйонів євро. Термін контракту – 3,5 роки.

Такий трансфер викликав неоднозначну реакцію у середовищі уболівальників. Причина – перехід саме у російський клуб. При цьому що Ракіцький ніколи не відзначався особливою патріотичністю. Йому пригадали й те, що він ніколи не співав гімн України під час матчів національної збірної.

Після початку анексії Криму та війни на Донбасі до збірної України намагаються не викликати футболістів, які грають у Росії.

Колишній головний тренер збірної України, а тепер Глава комітетів національних збірних ФФУ Мирон Маркевич назвав перехід Ракіцького у "Зеніт" помилкою.

Не менше критики такий перехід викликав і у відомого ведучого та журналіста Ігоря Циганика.

Сам Ракіцький заявив, що "російський чемпіонат зараз на голову або навіть на дві сильніший, аніж український. Український чемпіонат – дуже слабкий і не дуже цікавий".

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Ярослав Ракіцький
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