Скандальний Ракіцький вперше став капітаном "Зеніту" в матчі Кубка Росії: фото

Ексфутболіст збірної України Ярослав Ракіцький вперше одягнув пов'язку капітана в матчі 1/8 фіналу Кубка Росії між "Зенітом" та "Том'ю" (4:0).

Відповідною світлиною в мережі поділилася сестра українського футболіст Дарія Ракіцька.

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Варто зазначити, що в цьому розіграші російської Прем'єр-ліги "Зеніт" після 12 турів займає 4 місце з 26 очками.

Що не так з переходом Ярослава Ракіцького в російський "Зеніт"?

Ярослав Ракіцький перейшов у російський "Зеніт" у понеділок, 28 січня. За повідомленням ЗМІ, клуб із Санкт-Петербургу заплатив за 29-літнього захисника 12 мільйонів євро. Термін контракту – 3,5 роки.



Такий трансфер викликав неоднозначну реакцію у середовищі уболівальників. Причина – перехід саме у російський клуб. При цьому що Ракіцький ніколи не відзначався особливою патріотичністю. Йому пригадали й те, що він ніколи не співав гімн України під час матчів національної збірної.



Після початку анексії Криму та війни на Донбасі до збірної України намагаються не викликати футболістів, які грають у Росії.



Колишній головний тренер збірної України, а тепер Глава комітетів національних збірних ФФУ Мирон Маркевич назвав перехід Ракіцького у "Зеніт" помилкою.



Не менше критики такий перехід викликав і у відомого ведучого та журналіста Ігоря Циганика.



Сам Ракіцький заявив, що "російський чемпіонат зараз на голову або навіть на дві сильніший, аніж український. Український чемпіонат – дуже слабкий і не дуже цікавий".