Скандальний Ракіцький заборонив журналісту публікувати інтерв'ю з ним перед відходом в Росію

27 Читать новость на русском
Ярослав Ракіцький
Ярослав Ракіцький / ФК "Зеніт"

Колишній захисник "Шахтаря", а в даний момент футболіст "Зеніту" Ярослав Ракіцький взимку дав інтерв'ю журналісту Віктору Вацко в рамках онлайн-проекту "Вацко Light".

Розмова відбулася ще до переїзду захисника збірної України в російський чемпіонат, однак Ракіцький в результаті заборонив публікувати відео, повідомляє сайт Tribuna.com.

Читайте також: Ракіцький забив третій гол поспіль зі штрафного за "Зеніт": відео

При цьому коментатор особисто домовився з футболістом про інтерв'ю, обійшовши прес-службу "Шахтаря". Бесіда була записана і готова до випуску, але Ракіцький в останній момент не захотів її публікації.

З чуток, Ракіцький відмовився від публікації своєї розмови за порадою своєї сестри Дарини, яка працює ведучою на Youtube-каналі "Шахтаря".

Відповідно до законів України, Вацко не міг публікувати інтерв'ю без згоди автора, тому інакше вчинити коментатор не зміг. Сам він утримався від коментаря інциденту.

Що не так з переходом Ярослава Ракіцького в російський "Зеніт"?
Ярослав Ракіцький перейшов у російський "Зеніт" у понеділок, 28 січня. За повідомленням ЗМІ, клуб із Санкт-Петербургу заплатив за 29-літнього захисника 12 мільйонів євро. Термін контракту – 3,5 роки.

Такий трансфер викликав неоднозначну реакцію у середовищі уболівальників. Причина – перехід саме у російський клуб. При цьому що Ракіцький ніколи не відзначався особливою патріотичністю. Йому пригадали й те, що він ніколи не співав гімн України під час матчів національної збірної.

Після початку анексії Криму та війни на Донбасі до збірної України намагаються не викликати футболістів, які грають у Росії.

Колишній головний тренер збірної України, а тепер Глава комітетів національних збірних ФФУ Мирон Маркевич назвав перехід Ракіцького у "Зеніт" помилкою.

Не менше критики такий перехід викликав і у відомого ведучого та журналіста Ігоря Циганика.

Сам Ракіцький заявив, що "російський чемпіонат зараз на голову або навіть на дві сильніший, аніж український. Український чемпіонат – дуже слабкий і не дуже цікавий".

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Де погуляти в Києві: найкращі місця столиці, які варто побачити
сьогодні
18218
Теги: Спорт Футбол Ярослав Ракіцький Новини Спорту
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Гравці "Баварії" потролили "Ліверпуль" після принизливої поразки "Барселоні": фото
сьогодні 20:11 Гравці "Баварії" потролили "Ліверпуль" після принизливої поразки "Барселоні": фото
234
Дуже хочу потрапити на п'єдестал Кубка світу і виграти олімпійську медаль, – гірськолижниця Книш
30 квітня 16:00 Дуже хочу потрапити на п'єдестал Кубка світу і виграти олімпійську медаль, – гірськолижниця Книш
Станіслав Безушко 432
Безпрограшний варіант, – Ентоні Джошуа заговорив про можливий бій-реванш з Володимиром Кличком
сьогодні 14:26 Безпрограшний варіант, – Ентоні Джошуа заговорив про можливий бій-реванш з Володимиром Кличком
1404
День в історії – як "Динамо" розгромило "Атлетіко" у фіналі Кубка володарів кубків 1986 року
сьогодні 11:01 День в історії – як "Динамо" розгромило "Атлетіко" у фіналі Кубка володарів кубків 1986 року
356
"Барселона" розгромила "Ліверпуль" у першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів: відео
сьогодні 08:10 "Барселона" розгромила "Ліверпуль" у першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів: відео
1504
Новини
Більше новин
Залиште відгук