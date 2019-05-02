Скандальний Ракіцький заборонив журналісту публікувати інтерв'ю з ним перед відходом в Росію

Колишній захисник "Шахтаря", а в даний момент футболіст "Зеніту" Ярослав Ракіцький взимку дав інтерв'ю журналісту Віктору Вацко в рамках онлайн-проекту "Вацко Light".

Розмова відбулася ще до переїзду захисника збірної України в російський чемпіонат, однак Ракіцький в результаті заборонив публікувати відео, повідомляє сайт Tribuna.com.

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При цьому коментатор особисто домовився з футболістом про інтерв'ю, обійшовши прес-службу "Шахтаря". Бесіда була записана і готова до випуску, але Ракіцький в останній момент не захотів її публікації.

З чуток, Ракіцький відмовився від публікації своєї розмови за порадою своєї сестри Дарини, яка працює ведучою на Youtube-каналі "Шахтаря".

Відповідно до законів України, Вацко не міг публікувати інтерв'ю без згоди автора, тому інакше вчинити коментатор не зміг. Сам він утримався від коментаря інциденту.

Що не так з переходом Ярослава Ракіцького в російський "Зеніт"?

Ярослав Ракіцький перейшов у російський "Зеніт" у понеділок, 28 січня. За повідомленням ЗМІ, клуб із Санкт-Петербургу заплатив за 29-літнього захисника 12 мільйонів євро. Термін контракту – 3,5 роки.



Такий трансфер викликав неоднозначну реакцію у середовищі уболівальників. Причина – перехід саме у російський клуб. При цьому що Ракіцький ніколи не відзначався особливою патріотичністю. Йому пригадали й те, що він ніколи не співав гімн України під час матчів національної збірної.



Після початку анексії Криму та війни на Донбасі до збірної України намагаються не викликати футболістів, які грають у Росії.



Колишній головний тренер збірної України, а тепер Глава комітетів національних збірних ФФУ Мирон Маркевич назвав перехід Ракіцького у "Зеніт" помилкою.



Не менше критики такий перехід викликав і у відомого ведучого та журналіста Ігоря Циганика.



Сам Ракіцький заявив, що "російський чемпіонат зараз на голову або навіть на дві сильніший, аніж український. Український чемпіонат – дуже слабкий і не дуже цікавий".

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