Скандальний російський боєць В'ячеслав Дацик затриманий через нелегальний перехід кордону

Боєць змішаних єдиноборств росіянин В'ячеслав Дацик був затриманий прикордонниками. Він намагався перетнути російсько-естонський кордон на човні.

Як пише видання 47news, Дацика доставили до поліції зранку 24 грудня. При цьому що ще в ніч на неділю, 22 грудня він на човні разом зі знайомим намагався перетнути річку Нарву. Але форсування водної межі було помічено прикордонниками.

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Дружина Дацика розповіла, що той намагався допомогти знайомому, якому треба було потрапити в Естонію. Спочатку планувалося, що він покаже напрямок, де можна буде перейти замерзлу річку. Однак льоду не було, тож вони вирішили переправлятися на інший берег на човні.

23 грудня було порушено кримінальну справу за частиною третьою статті 322 КК РФ "Незаконне перетинання кордону, вчинене групою осіб за попередньою змовою". Найближчим часом суд обиратиме Дацику запобіжний захід.

Чим відомий скандальний боєць В'ячеслав Дацик

В'ячеслав Дацик – колишній боєць змішаних єдиноборств і радикальний націоналіст, відомий як Рудий Тарзан.

В'ячеслав Дацик добре відомий в поліції. У минулому він був засуджений за розбійні набіги на салони стільникового зв'язку в Петербурзі. А в травні 2016 року організував так званий "голий марш" повій в рамках зачистки борделів, за що отримав 3,5 роки колонії суворого режиму.

У 2010 році Дацик втік з лікарні та на гумовому човні поплив до Норвегії, де попросив притулку. У 2011 році Норвегія відхилила його прохання і вислала в Росію, де його засудили на п'ять років позбавлення волі.

З відомої тюрми "Крести" Дацик вийшов 26 лютого 2019 року. На волі Дацик не тільки відновлював спортивну форму, а й проводив гучні акції в Петербурзі. Він заявився на конференцію петербурзького "Яблука", де кричав про нетрадиційну орієнтацію присутніх. Після зайнявся чисткою складу ГІБДД. Потім привіз до котеджу комерсанта Сергія Бобильова зловісних сувенірних жаб.