Скандальний український арбітр отримав перше призначення на матч чемпіонату Росії

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Анатолій Жабченко
Анатолій Жабченко / Фото з відкритих джерел

40-річний Анатолій Жабченко, в недавньому минулому арбітр української Прем'єр-ліги і рефері ФІФА, почне роботу на Росії з матчу третього за силою дивізіону.

Анатолій Жабченко призначений на гру Другої ліги Росії "Машук-КМВ" – "Дружба," яка відбудеться 16 липня, передає "Спорт Экспресс".

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При цьому Жабченко, який представляє тепер "Краснодар", має право працювати в чемпіонаті Росії. В кінці червня виконком РФС включив його в список суддів, допущених до обслуговування зустрічей на такому рівні.

Нагадаємо, Жабченко народився у Сімферополі, у 2013 році став арбітром ФІФА та почав обслуговувати матчі УПЛ, на яких працював до 2017 року.

Протягом останніх двох років Жабченко працював тільки на матчах, що проходили в анексованому Криму.

Спорт 24 писав, що українська бригада арбітрів на чолі з Катериною Монзуль працювала на поєдинку заключного туру групового раунду жіночого чемпіонату світу-2019 Камерун – Нова Зеландія.

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Новини Росії
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