Скандальний український арбітр Жабченко судитиме матч чемпіонату Росії

Чемпіонат Росії з футболу у 2020 році може судити Анатолій Жабченко. Це арбітр, який судив матчі в Україні, але після анексії Криму отримав російське громадянство.

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Інформацію про те, що Жабченко буде судити матчі чемпіонату Росії, підтвердив не менш скандальний Віктор Кашшаї. Нагадаємо, угорець очолив департамент суддівства Російського футбольного союзу.

"Жабченко суддя прем'єр-ліги. Готується до роботи з ВАР. Був на зборі в Сочі кілька тижнів тому. Він теж у ньому брав участь. Подивимося, як арбітри складуть тести. Шанси є у всіх", – розповів Кашшаї в коментарі "Спорт-Експрес".



Анатолій Жабченко судитиме матч ПРЛ (фото: Спорт-Експрес)

Нагадаємо,