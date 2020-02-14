24 канал техно lifestyle Здоровʼя дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Скандальний український арбітр Жабченко судитиме матч чемпіонату Росії

45 Читать новость на русском
Анатолій Жабченко / Футбол24

Чемпіонат Росії з футболу у 2020 році може судити Анатолій Жабченко. Це арбітр, який судив матчі в Україні, але після анексії Криму отримав російське громадянство.

До слова: Харків, Київ та Львів приймуть матчі збірної України перед Євро-2020: дати та суперники

Інформацію про те, що Жабченко буде судити матчі чемпіонату Росії, підтвердив не менш скандальний Віктор Кашшаї. Нагадаємо, угорець очолив департамент суддівства Російського футбольного союзу.

"Жабченко суддя прем'єр-ліги. Готується до роботи з ВАР. Був на зборі в Сочі кілька тижнів тому. Він теж у ньому брав участь. Подивимося, як арбітри складуть тести. Шанси є у всіх", – розповів Кашшаї в коментарі "Спорт-Експрес".


Анатолій Жабченко судитиме матч ПРЛ (фото: Спорт-Експрес)

Нагадаємо,

  • З 2010 по 2017 рік Жабченко працював на матчах УПЛ, всього він обслуговував 60 ігор.
  • Останній матч в українській Прем'єр-лізі відсудив навесні 2017 року.
  • Після анексії Криму Жабченко взяв російський паспорт, при цьому зберіг і український. Він продовжував судити матчі чемпіонату України, а також отримував призначення на міжнародні матчі саме як український арбітр.
  • Жабченко потрапив до бази "Миротворець". Виявилося, що він часто літав з Сімферополя до Москви, порушуючи правила перетину кордону.
  • У 2016 році вийшло розслідування про Жабченка та ще одного арбітра Юрія Вакса, які отримали російське громадянство. Розслідування "Золотий свисток" зробив журналіст Костянтин Андріюк. Однак Федерація футболу України заступилася за арбітрів, і Жабченко продовжив судити матчі.
  • У 2017 році через Жабченка розгорівся скандал. Його призначили на матч Суперкубка України між "Динамо" та "Шахтарем". Тоді ще раз підняли інформацію про те, що в Жабченка російський паспорт, і він мешкає в окупованому Криму. В підсумку під тиском громадської думки арбітра матчу змінили.
  • Сам Жабченко після цього перестав судити матчі в Україні. Він працював на іграх "чемпіонату Криму" та російської ПФЛ (нижчий дивізіон).
  • Згодом Жабченко зізнався, що йому "пропонували на камеру порвати російський паспорт".
Скільки людей захворіло на вірус з Китаю та у яких країнах: онлайн-мапа
сьогодні
19798
Автор: Ігор Саджениця
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 10:17 Харків, Київ та Львів приймуть матчі збірної України перед Євро-2020: дати та суперники
Ігор Саджениця 1196
13 лютого 21:25 Заміна кардіо навантаженням: як плавання впливає на здоров’я людини
Назарій Дзюбановський 2574
13 лютого 14:40 Влада Львова підтримала створення "Народної команди "Карпати"
Ігор Саджениця 862
13 лютого 13:13 Трансфери команд УПЛ: зима 2020
Ігор Саджениця 5517
13 лютого 11:39 Віктор Вихрист – нова українська загроза у боксі для Уайлдера і Джошуа
Андрій Тудовші 11437
Новини
Більше новин
Залиште відгук