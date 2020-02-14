Скандальний український арбітр Жабченко судитиме матч чемпіонату Росії
Чемпіонат Росії з футболу у 2020 році може судити Анатолій Жабченко. Це арбітр, який судив матчі в Україні, але після анексії Криму отримав російське громадянство.
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Інформацію про те, що Жабченко буде судити матчі чемпіонату Росії, підтвердив не менш скандальний Віктор Кашшаї. Нагадаємо, угорець очолив департамент суддівства Російського футбольного союзу.
"Жабченко суддя прем'єр-ліги. Готується до роботи з ВАР. Був на зборі в Сочі кілька тижнів тому. Він теж у ньому брав участь. Подивимося, як арбітри складуть тести. Шанси є у всіх", – розповів Кашшаї в коментарі "Спорт-Експрес".
Анатолій Жабченко судитиме матч ПРЛ (фото: Спорт-Експрес)
Нагадаємо,
- З 2010 по 2017 рік Жабченко працював на матчах УПЛ, всього він обслуговував 60 ігор.
- Останній матч в українській Прем'єр-лізі відсудив навесні 2017 року.
- Після анексії Криму Жабченко взяв російський паспорт, при цьому зберіг і український. Він продовжував судити матчі чемпіонату України, а також отримував призначення на міжнародні матчі саме як український арбітр.
- Жабченко потрапив до бази "Миротворець". Виявилося, що він часто літав з Сімферополя до Москви, порушуючи правила перетину кордону.
- У 2016 році вийшло розслідування про Жабченка та ще одного арбітра Юрія Вакса, які отримали російське громадянство. Розслідування "Золотий свисток" зробив журналіст Костянтин Андріюк. Однак Федерація футболу України заступилася за арбітрів, і Жабченко продовжив судити матчі.
- У 2017 році через Жабченка розгорівся скандал. Його призначили на матч Суперкубка України між "Динамо" та "Шахтарем". Тоді ще раз підняли інформацію про те, що в Жабченка російський паспорт, і він мешкає в окупованому Криму. В підсумку під тиском громадської думки арбітра матчу змінили.
- Сам Жабченко після цього перестав судити матчі в Україні. Він працював на іграх "чемпіонату Криму" та російської ПФЛ (нижчий дивізіон).
- Згодом Жабченко зізнався, що йому "пропонували на камеру порвати російський паспорт".
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