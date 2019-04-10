Скандальному Балотеллі загрожує тривала дискваліфікація за нову вихідку

28-річного італійського форварда "Марселя" Маріо Балотеллі можуть дискваліфікувати на строк до восьми матчів у чемпіонаті Франції з футболу.

Таке покарання загрожує нападнику за удар ліктем в обличчя захиснику "Бордо" Пабло Кастро в матчі 31 туру чемпіонату Франції, який завершився поразкою марсельців з рахунком 0:2.

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Арбітр матчу Хакім Бен Ель-Хадж не побачив фолу з боку італійця, однак Кастро, який отримав перелом носа, після гри звинуватив Балотеллі в умисному порушенні. У зв'язку з цим епізод буде розглянуто дисциплінарним комітетом французької ліги.

Якщо вина форварда буде встановлена, Балотеллі загрожує дискваліфікація на строк до восьми матчів. З огляду на, що "Марселю" залишилося провести сім матчів у Лізі 1, гравець може пропустити залишок сезону.

28-річний Маріо взимку приєднався до "Марселю" і зіграв 10 матчів за новий клуб, відзначившись 7 голами.

"Марсель" йде на 5 місці в турнірній таблиці Ліги 1, відставання від зони єврокубків становить 2 очки. Наступний матч команда проведе 13 квітня проти "Німа".

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