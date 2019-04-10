Скандальному Балотеллі загрожує тривала дискваліфікація за нову вихідку

59 Читать новость на русском
Маріо Балотеллі
Маріо Балотеллі / Фото з відкритих джерел

28-річного італійського форварда "Марселя" Маріо Балотеллі можуть дискваліфікувати на строк до восьми матчів у чемпіонаті Франції з футболу.

Таке покарання загрожує нападнику за удар ліктем в обличчя захиснику "Бордо" Пабло Кастро в матчі 31 туру чемпіонату Франції, який завершився поразкою марсельців з рахунком 0:2.

Читайте також: Зірковий Балотеллі кумедно відсвяткував гол, знявши прямий ефір у Instagram прямо на полі: відео

Арбітр матчу Хакім Бен Ель-Хадж не побачив фолу з боку італійця, однак Кастро, який отримав перелом носа, після гри звинуватив Балотеллі в умисному порушенні. У зв'язку з цим епізод буде розглянуто дисциплінарним комітетом французької ліги.

Якщо вина форварда буде встановлена, Балотеллі загрожує дискваліфікація на строк до восьми матчів. З огляду на, що "Марселю" залишилося провести сім матчів у Лізі 1, гравець може пропустити залишок сезону.

28-річний Маріо взимку приєднався до "Марселю" і зіграв 10 матчів за новий клуб, відзначившись 7 голами.

"Марсель" йде на 5 місці в турнірній таблиці Ліги 1, відставання від зони єврокубків становить 2 очки. Наступний матч команда проведе 13 квітня проти "Німа".

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
"Стіна" на кордоні України з Росією: яку шалену суму витратили на проект
сьогодні
5444
Теги: Спорт Футбол
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Ліверпуль" комфортно здолав "Порту": відео
сьогодні 08:10 "Ліверпуль" комфортно здолав "Порту": відео
499
Якщо ти хочеш бути найсильнішою дівчиною, то маєш тренуватись з найсильнішими хлопцями
8 квітня 17:28 Якщо ти хочеш бути найсильнішою дівчиною, то маєш тренуватись з найсильнішими хлопцями
Станіслав Безушко 406
У яких образах український боксер Денис Берінчик виходить на бій: фото та відео
9 квітня 17:42 У яких образах український боксер Денис Берінчик виходить на бій: фото та відео
486
"Шахтар" отримав літак у клубних кольорах: фото
9 квітня 17:26 "Шахтар" отримав літак у клубних кольорах: фото
700
Конор МакГрегор вляпався у черговий гучний скандал
9 квітня 14:41 Конор МакГрегор вляпався у черговий гучний скандал
370
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук