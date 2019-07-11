Скандальному екс-міністру спорту Росії скасували довічну заборону на участь в Олімпіадах

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Віталій Мутко
Віталій Мутко / globallookpress.com

Спортивний арбітражний суд (CAS) задовольнив апеляцію колишнього віце-прем'єра Росії Віталія Мутка на довічне відсторонення від участі в Олімпійських іграх.

CAS анулював рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) від 5 грудня 2017 року. Про це повідомляється на сайті суду.

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Тоді російський чиновник отримав довічне відсторонення від Ігор у будь-якій якості. Мутко подав апеляцію на цей вердикт 26 грудня того ж року.

Також, за рішенням МОК, в грудні 2017 року збірна Росії була дискваліфікована. Рішення було ухвалене за результатами розслідування допінгового скандалу у російському спорті.

Воно ухвалювалося на основі висновків, зроблених двома комісіями: Дениса Освальда і Самуеля Шмідта. Перша займалася повторною перевіркою допінг-проб учасників Олімпійських ігор в Сочі, друга розслідувала причетність російських чиновників до допінгових махінацій.

Спортсменам заборонили виступати на Олімпіаді в Пхенчхані під російським прапором, натомість була створена команда "Олімпійських атлетів з Росії", вони виступали під олімпійським прапором.

Мутко від жовтня 2016-го займався питаннями спорту, а до цього обіймав пост міністра спорту. Від травня 2018-го він – віцепрем'єр Росії з питань будівництва та регіонального розвитку.

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Теги: Спорт Новини Спорту Олімпіада 2018 Новини Росії
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