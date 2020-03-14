Скасування Євро-2020: постачальникам сказали припинити підготовку до турніру

Чемпіонат Європи з футболу, запланований на червень-липень 2020 року, швидше за все, не відбудеться через пандемію коронавірусу. УЄФА найближчим часом оголосить про перенесення термінів проведення Євро-2020.

Видання The Athletic інформує, що фірмам-постачальникам турніру вже було оголошено про те, щоб вони зупинили підготовку до турніру. Континентальну першість начебто перенесуть на літо 2021 року.

Це важливо Коронавірус і спорт – скасовані і перенесені події в режимі онлайн

17 березня УЄФА проведе екстрене онлайн-засідання, на якому буде прийнято рішення щодо долі Євро-2020. Очікується, що турнір перенесуть на 2021 рік.

Чемпіонат Європи запланований на літо 2020 року і повинен початися 12 червня і пройти в 12 країнах.

Як коронавірус вплинув на футбол

Провідні футбольні ліги Європи (англійська АПЛ, іспанська Ла Ліга, німецька Бундесліга, італійська Серія А, французька Ліга 1) вже оголосили про зупинку чемпіонату.

13 березня в УЄФА повідомили, що всі матчі поточних розіграшів Ліги чемпіонів і Ліги Європи перенесені, а проведення турнірів призупинено на невизначений термін.

Національні збірні скасовують матчі, зокрема, у березні не відбудеться спаринги Німеччина – Італія та Нідерланди – Іспанія.

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В Україні чемпіонат по футболу продовжується, але матчі відбуваються без глядачів. Ймовірно, що товариські матчі України з Францією та Польщею будуть скасовані.

У ФІФА дозволили національним збірним переносити та скасовувати поєдинки.



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