Львівські "Карпати" повідомили про спалах COVID-19 у команді. Через це наступні матчі львівського клубу в українській Прем'єр-лізі (УПЛ) не відбудуться. Керівництво УПЛ прокоментувало, чи загрожує спалах COVID-19 у "Карпатах" завершенню сезону.

Виконавчий директор УПЛ Євген Дикий заявив, що наступні матчі "Карпат" перенесено, інформує "Футбол NEWS".

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Три матчі "Карпат" перенесено

Через те, що львівський клуб пішов на двотижневий карантин, буде перенесено матч з "Ворсклою" та СК "Дніпро-1".

Також було перенесено матч з "Маріуполем", який мав відбутися 31-травня.

Віцепрезидент "Маріуполя" Андрій Санін підтвердив, що клуб домовився про перенесення матчу з "Карпатами" на 1 липня.

Гра відбудеться у Маріуполі, а не Львові. Через три дні, 4 липня, у команд запланований матч другого кола.

Чи загрожує COVID-19 УПЛ

Євген Дикий заявив, що наразі немає загроз проведенню матчів УПЛ.

Упевнений, що ми все робимо згідно з вимогами МОЗ і уряду. Говорити, що є якась загроза – не бачу підстав для цього,

– сказав Дикий.

В УПЛ залишилося зіграти 8 турів.

Що відомо про коронавірус у "Карпатах"

30 травня у футболістів і персоналу "Карпат" виявили позитивні тести на COVID-19. Через це поєдинок "Карпати" – "Маріуполь" не відбувся 31 травня.

У понеділок, 1 червня, "Карпати" пройшли повторне тестування.

Клуб повідомив, що 2-го червня отримав менше, аніж половину позитивних результатів тестування. Всього тест здали 65 осіб.

Через це "Карпати" вирішили піти на двотижневий карантин.

Євген Дикий заявив, що якщо після карантину повторний тест футболістів знову буде позитивний – це позаштатна ситуація.

"Будемо збиратися і приймати рішення. Але давайте будемо вірити в краще і сподіватися, що "Карпати" зможуть повноцінно завершити сезон", – заявив Дикий.

"Карпати" закликали продовжити футбольний сезон.