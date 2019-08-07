Скаути клубу АПЛ стежили за Циганковим та іншими футболістами "Динамо" у матчі з "Брюгге"

Матч 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів "Брюгге" – "Динамо" (1:0) відвідав скаут "Вест Хема".

Про це інформує Twitter ExWHUemployee, який відзначається надійними інсайдами щодо "молотків".

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Джерело зазначає, що представники англійського клубу спостерігали за кількома потенційними новачками, хоча більший інтерес вони проявляють саме до гравців "Динамо".

Серед них вони виділили Віктора Циганкова як одного з найбажаніших талантів у складі киян. Щоправда, гравець збірної України вийшов на поле лише по перерві і не зміг відзначитися результативними діями.

До слова, поточне трансферне вікно в чемпіонаті Англії закривається вже 9 серпня.

Спорт 24 писав, що "Динамо" у матчі проти "Брюгге" у третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів пропустило гол у першому таймі. Цей єдиний гол з пенальті визначив долю переможця матчу.