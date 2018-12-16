Скаути "Манчестер Сіті" відвідали матч українського клубу
ФК "Львів" зіграв унічию із сербським "Земуном" на тренувальних зборах . Цікаво, що на матчі, який проходив в Анталії, були присутні скаути англійського "Манчестер Сіті".
Львів – Земун 0:0
На матчі були присутні скаути "Манчестер Сіті", а також ряду інших європейських клубів, повідомляє офіційний сайт львів'ян.
Читайте також: Гол українця Зінченка претендує на звання найкращого у "Манчестер Сіті": відео
В останньому спарингу на першому тренувальному зборі "Львів" зустрінеться із сербським "Младост Лучані".
Після 18 турів УПЛ ФК Львів посідає 8 місце у турнірній таблиці та має у своєму активі 23 очки, від вищої шістки команду відділяє 1 пункт.
Хто такі спортивні скаути?
В професійному спорті це людина, яка займається збором інформації, спостереженням, розвідкою і вербуванням спортсменів для свого клубу. Спортивні скаути регулярно подорожують по світу в пошуках талановитих атлетів, яким вони допомагають розвивати свої спортивні навички і підібрати підходящу команду, що розкриває їх таланти. Більшість скаутів – це професійні спортсмени, що завершили кар'єру, або досвідчені тренери, хоча є і ті, хто не займався спортом професійно.
Вибір редакції
-
Maroon 5, Тревіс Скотт і Big Boi стали зірками Super Bowl 2019: ефектні фото та відео виступів4 лютого , 13:01
-
Справа Еміліано Сала: рятувальникам на дні Ла-Маншу вдалося виявити фрагменти зниклого літака4 лютого , 00:01
-
Помер коментатор Сергій Дерепа: його колега Сергій Савелій пригадав понад 40 років дружби28 січня , 00:45