Скаути "Манчестер Сіті" відвідали матч українського клубу

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ФК "Львів"
ФК "Львів"

ФК "Львів" зіграв унічию із сербським "Земуном" на тренувальних зборах . Цікаво, що на матчі, який проходив в Анталії, були присутні скаути англійського "Манчестер Сіті".

Львів – Земун 0:0

На матчі були присутні скаути "Манчестер Сіті", а також ряду інших європейських клубів, повідомляє офіційний сайт львів'ян.

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В останньому спарингу на першому тренувальному зборі "Львів" зустрінеться із сербським "Младост Лучані".

Після 18 турів УПЛ ФК Львів посідає 8 місце у турнірній таблиці та має у своєму активі 23 очки, від вищої шістки команду відділяє 1 пункт.

Хто такі спортивні скаути?
В професійному спорті це людина, яка займається збором інформації, спостереженням, розвідкою і вербуванням спортсменів для свого клубу. Спортивні скаути регулярно подорожують по світу в пошуках талановитих атлетів, яким вони допомагають розвивати свої спортивні навички і підібрати підходящу команду, що розкриває їх таланти. Більшість скаутів – це професійні спортсмени, що завершили кар'єру, або досвідчені тренери, хоча є і ті, хто не займався спортом професійно.

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Теги: Футбол Спорт ФК Львів
Джерело: 24 Канал
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