Скаути "Манчестер Юнайтед" відвідають матч чемпіонату України для перегляду гравців

У 18-у турі УПЛ футбольний клуб "Днпіро-1" зіграє проти "Олександрії". На цей матч приїдуть скаути "Манчестер Юнайтед".

Відповідну інформацію озвучив журналісти Ігор Циганик. Він показав лист, який отримав "Дніпро-1". У ньому "Манчестер Юнайтед" просить клуб виділити місця для представників клубу на матч проти "Олександрії", який відбудеться в неділю, 15 грудня.

До слова: Мессі привітав експрезидента "Металіста" з днем народження і надіслав йому подарунок: відео

Однак невідомо, кого будуть переглядати скаути МЮ – гравців "Дніпро-1" чи "Олександрії".