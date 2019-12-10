Скаути "Манчестер Юнайтед" відвідають матч чемпіонату України для перегляду гравців

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Скаути МЮ відвідають матч "Дніпро-1" – "Олександрія" / akspic.ru

У 18-у турі УПЛ футбольний клуб "Днпіро-1" зіграє проти "Олександрії". На цей матч приїдуть скаути "Манчестер Юнайтед".

Відповідну інформацію озвучив журналісти Ігор Циганик. Він показав лист, який отримав "Дніпро-1". У ньому "Манчестер Юнайтед" просить клуб виділити місця для представників клубу на матч проти "Олександрії", який відбудеться в неділю, 15 грудня.

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Однак невідомо, кого будуть переглядати скаути МЮ – гравців "Дніпро-1" чи "Олександрії".

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол ФК Олександрія Манчестер Юнайтед ФК Дніпро-1
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