Скаути турецького гранду націлилися на лідера "Динамо"

Хавбек "Динамо" і збірної України Віктор Циганков знову потрапив в сферу інтересів "Галатасарая".

За прогресом 22-річного українського футболіста останнім часом уважно стежать скаути стамбульського гранда, повідомляє Fotomac.

До слова: Німецький гранд влітку пропонував 20 млн євро за Циганкова

Очікується, що рішення про можливі переговори з "Динамо" по трансферу Циганкова буде прийнято найближчим часом, після того, як свій вердикт по гравцеві оголосить головний тренер команди Фатіх Терім.

Циганков в нинішньому сезоні взяв участь в 20 матчах "Динамо", забивши 5 голів і віддавши 6 результативних передач.

Окрім того, Віктор Циганков був визнаний найкращим гравцем збірної України в матчі з Сербією за даними порталу InStat. Партнер Віктора по національній команді Євген Коноплянка висловив думку, що Циганкову якомога швидше варто перебиратися в Європу.