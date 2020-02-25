Скільки держава виділила на фінансування спорту у 2020 році: головні цифри
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На 2020 й рік Україна виділила майже 1,5 мільярда гривень на підтримку спорту. Як розділена рекордна сума по видам спорту – читайте у матеріалі.
Tribuna.com отримала від Міністерства культури, молоді і спорту офіційні цифри фінансування на 2020 рік. Всього на спорт виділено 1,464 мільярда гривень.
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Головні цифри фінансування спорту
- Найбільше отримає легка атлетика – 82 мільйони гривень. Це на 23 мільйони більше, ніж торік.
- Майже удвічі збільшилося фінансування художньої гімнастики і плавання – тепер вони отримали близько 41 мільйона гривень.
- Істотно збільшилася підтримка спортивної гімнастики – майже на 23 мільйони гривень (всього – 46,8).
- Більше отримали вільна боротьба (49,8 проти 33,3 мільйона гривень), фехтування (46,4 проти 34,5 мільйона гривень) і фристайл (25,2 проти 18,6 мільйона гривень).
- Найбільше держава скоротила фінансування футболу (з 35,4 до 12,7 мільйона гривень), баскетболу (з 61,2 до 46,1 мільйона гривень) і біатлону (з 64,1 до 52,3 мільйона гривень).
- На підтримку спорту для людей з інвалідністю виділено 434,9 мільйона гривень.
- У фігурному катанні фінансування скоротилося учетверо – до 3,5 мільйона гривень. Лижні гонки, стрибки з трампліна та гірськолижний спорт тепер замість мільйонів отримуватимуть по 800 тисяч.
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