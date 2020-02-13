Скільки насправді заробляють футболісти київського "Динамо": клуб опублікував декларації

Попри оприлюднену раніше інформацію, футболісти київського "Динамо" все ж є мільйонерами. Щоправда, більшість доходу вони отримують від дочірньої компанії "Динамо Київ (Кіпр)". Однак це відобрадено не у місячній, а у річній декларації. Як приклад "Динамо" оприлюднило декларації за 2018 рік трьох своїх провідних футболістів – Дениса Бойка, Віталія Буяльського та Сергія Сидорчука.

11 лютого з’явилася інформація, що футболісти київського "Динамо" продовжують отримувати офіційно доволі малу зарплату. За даними ЗМІ, серед гравців команди найбільші доходи офіційно отримує Сергій Сидорчук – майже 20 тисяч гривень за місяць.

Водночас один із лідерів клубу Віктор Циганков у грудні 2019 заробив 18 455,58 гривні, а легіонер Беньямін Вербіч – 15 297,19 гривні. Такою ж є зарплата і в головного тренера "Динамо" Олексія Михайличенка – 15 567,47 гривні.

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У київському клубі цю інформацію спростували. Також вони звинуватили журналістів у спробах створити сенсацію з нічого та в оприлюдненні персональних даних понад 600 своїх співробітників.

Податки з доходів у вигляді заробітної плати персоналу та футболістів ФК "Динамо" (Київ) сплачуються у бюджет в повному обсязі відповідно до чинного законодавства, що підтверджено неодноразовими плановими та позаплановими перевірками контролюючих органів,

– заявили в клубі.

Водночас представники "Динамо" зауважили, що правовідносини з футболістами в сучасному професійному футболі не є суто трудовими, а, скоріше являють собою комплекс трудових і цивільно-правових взаємин, оскільки регулюють питання реклами та використання іміджевих прав.

У клубі наголосили, що саме в межах цивільно-правових взаємин футболісти отримують дохід від дочірньої компанії "Динамо Київ (Кіпр)". Остання є юридичною особою, яку зареєстровано згідно з законодавствами Кіпру та України. А нарахування та оподаткування цього доходу регулюються Податковим кодексом.

У команді пояснили, що таким чином сума доходу від цієї кіпрської компанії є включеною не у місячну, а у загальну річну декларацію. І таку декларацію персонал і гравці "Динамо" щорічно подають у Державну фіскальну службу.

Аби розставити всі крапки над "і", "Динамо" опублікувало декларації за 2018 рік своїх трьох провідних футболістів: Дениса Бойка, Віталія Буяльського та Сергія Сидорчука. Відповідно до документів, вони сумарно сплатили податків на суму в понад 4,6 мільйона гривень (910 056,99 гривні, 1 434 631,98 гривні та 2 287 655,15 гривні відповідно). Крім того, у 2018 році ФК "Динамо" сплатило сумарно понад 84,5 мільйона гривень податків, з яких:

податок на доходи фізичних осіб становить більше ніж 52 мільйони гривень,

військовий збір – понад 3,3 мільйона гривень.

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Податкова декларація Дениса Бойка

У 2018 році воротар "Динамо" загалом заробив 4 мільйони 839 тисяч 564,52 гривні. З них податок на доходи фізичних осіб становить 871 тисячу 121,61 гривні, а військовий збір – 72 тисячі 593,47 гривні.

Водночас як заробітну плату та інші заохочувальні та компенсаційні виплати або винагороди він отримав 172 тисячі 605,61 гривні. З них сплатив 31 тисячу 69,01 гривні як податок на доходи фізичних осіб і 2 тисячі 589,09 гривні – як військовий збір.

Крім того, компанія "Динамо Київ (Кіпр)" заплатила Бойку 4 мільйони 666 тисяч 958,91 гривні. З них Бойко самостійно сплатив 840 тисячі 52,6 гривні як податок на доходи фізичних осіб і 70 тисяч 4,38 гривні – як військовий збір.

Податкова декларація за 2018 рік Дениса Бойка: документ

Податкова декларація Віталія Буяльського

Півзахисник "Динамо" у 2018 році загалом заробив 7 мільйонів 593 тисячі 254,87 гривні. З них він сплатив 1 мільйон 366 тисяч 785,89 гривні як податок на доходи фізичних осіб і 113 тисяч 898,83 гривні – як військовий збір.

Водночас як заробітну плату та інші заохочувальні та компенсаційні виплати або винагороди він отримав 236 тисяч 167,8 гривні. З них сплатив 42 тисячі 510,22 гривні як податок на доходи фізичних осіб і 3 тисячі 542,52 гривні – як військовий збір.

Крім того, компанія "Динамо Київ (Кіпр)" заплатила Буяльському 7 мільйонів 357 тисяч 87,07 гривні. З них футболіст самостійно сплатив 1 мільйон 324 тисячі 275,67 гривні як податок на доходи фізичних осіб і 110 тисяч 356,31 гривні – як військовий збір.

Податкова декларація за 2018 рік Віталія Бульського: документ

Податкова декларація Сергія Сидорчука

У 2018 році півзахисник "Динамо" загалом заробив 11 мільйонів 975 тисяч 872,5 гривні. З них сплатив 2 мільйони 155 тисяч 657,04 гривні як податок на доходи фізичних осіб і 179 тисяч 638,1 гривні – як військовий збір.

Водночас як заробітну плату та інші заохочувальні та компенсаційні виплати або винагороди Сидорчук отримав 244 тисячі 307,65 гривні. З них сплатив 43 тисячі 975,37 гривні як податок на доходи фізичних осіб і 3 тисячі 664,63 – як військовий збір.

Щодо виплат від компанії "Динамо Київ (Кіпр)", то ця сума становить 11 мільйонів 731 тисяч 564,85 гривні. З них самостійно футболіст сплатив 2 мільйони 111 тисяч 681,67 гривні як податок на доходи фізичних осіб і 175 тисяч 973,47 гривні – як військовий збір.

Податкова декларація за 2018 рік Сергія Сидорчука: документ

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