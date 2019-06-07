Скільки правоохоронців оберігатимуть порядок під час матчу Україна – Сербія: названо кількість

Матч кваліфікації Чемпіонату Європи 2020 між збірними України та Сербії викликав чималий ажіотаж. Очікується, що на "Арені Львів" буде аншлаг – близько 35 тисяч вболівальників.

Очікувалося. що на матч приїдуть сербські фанати. Але їх не буде. Натомість їх квитки були передані учасникам та ветеранам бойових дій на Донбасі, членам їх сімей та дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах.

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Зважаючи на чималу кількість вболівальників, безпеку поєдинку забезпечуватимуть 1624 поліцейські по периметру "Арени Львів". Ще 2284 стражі правопорядку будуть патрулювати в місті.