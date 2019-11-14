Скільки Україна може заробити на Євро-2020: названо преміальні

УЄФА назвав розмір преміальних командам за участь у фінальному турнірі чемпіонату Європи 2020 року.

Для збірної України відбірковий цикл чемпіонату Євро-2020 вже де-факто успішно завершено – команда Андрія Шевченка вийшла на Євро з першого місця. Залишилася формальність у вигляді матчу заключного туру відбору проти Сербії.

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УЄФА визначив призовий фонд турніру ще в лютому 2018 року на конгресі організації, який пройшов в Братиславі (Словаччина). Європейський футбольний союз визначив фінансову винагороду турніру в розмірі 371 млн євро. Це на 70 млн євро більше, ніж було передбачено на чемпіонат Європи-2016 у Франції.

Мінімальний бонус кожної з 24-х команд-учасниць Євро-2020 за вихід на турнір становить 9,25 мільйонів євро.

євро. На груповому етапі збірні отримуватимуть 1,5 мільйона за перемогу та 0,75 – за нічию.

за перемогу та – за нічию. Також передбачені бонуси за плей-оф. Вихід у 1/8 фіналу – 2 мільйони , 1/4 фіналу – 3,25 мільйона та півфінал – 5 мільйонів євро.

, 1/4 фіналу – та півфінал – євро. Чемпіон додатково отримає 10 мільйонів , а фіналіст – 7 .

, а фіналіст – . У разі перемоги в усіх матчах турніру чемпіон може отримати 34 мільйони євро.

Скільки може заробити Україна?

У разі виходу в плей-офф Євро збірна України заробить на чемпіонаті Європи не менше 12,75 млн євро (341 млн грн). Це сума бонусу за участь на Євро, за вихід в 1/8 фіналу, а також мінімально необхідний результат групового раунду (мінімум одна перемога і дві поразки, саме стільки вистачило для кваліфікації на Євро-2016 нашому супернику, Північній Ірландії, при ідентичному регламенті і кількості учасників).