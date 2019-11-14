Скільки Україна може заробити на Євро-2020: названо преміальні
УЄФА назвав розмір преміальних командам за участь у фінальному турнірі чемпіонату Європи 2020 року.
Для збірної України відбірковий цикл чемпіонату Євро-2020 вже де-факто успішно завершено – команда Андрія Шевченка вийшла на Євро з першого місця. Залишилася формальність у вигляді матчу заключного туру відбору проти Сербії.
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УЄФА визначив призовий фонд турніру ще в лютому 2018 року на конгресі організації, який пройшов в Братиславі (Словаччина). Європейський футбольний союз визначив фінансову винагороду турніру в розмірі 371 млн євро. Це на 70 млн євро більше, ніж було передбачено на чемпіонат Європи-2016 у Франції.
- Мінімальний бонус кожної з 24-х команд-учасниць Євро-2020 за вихід на турнір становить 9,25 мільйонів євро.
- На груповому етапі збірні отримуватимуть 1,5 мільйона за перемогу та 0,75 – за нічию.
- Також передбачені бонуси за плей-оф. Вихід у 1/8 фіналу – 2 мільйони, 1/4 фіналу – 3,25 мільйона та півфінал – 5 мільйонів євро.
- Чемпіон додатково отримає 10 мільйонів, а фіналіст – 7.
- У разі перемоги в усіх матчах турніру чемпіон може отримати 34 мільйони євро.
Скільки може заробити Україна?
У разі виходу в плей-офф Євро збірна України заробить на чемпіонаті Європи не менше 12,75 млн євро (341 млн грн). Це сума бонусу за участь на Євро, за вихід в 1/8 фіналу, а також мінімально необхідний результат групового раунду (мінімум одна перемога і дві поразки, саме стільки вистачило для кваліфікації на Євро-2016 нашому супернику, Північній Ірландії, при ідентичному регламенті і кількості учасників).
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