Скільки українських боксерів можуть перемогти на Олімпіаді 2020, – заява екс-тренера збірної

З 24 липня до 9 серпня 2020 року у японському Токіо триватимуть XXXII літні Олімпійські ігри. Українська збірна має шанси поборотися за медалі на Олімпіаді. І є ймовірність, що найвищі нагороди Україні принесуть боксери.

За словами колишнього головного тренера національної збірної України з боксу Дмитра Сосновського, наша команда може розраховувати як мінімум на одну нагороду. Хоча можна очікувати й на комплект нагород. Про це він заявив у ексклюзивному інтерв'ю Спорт24.

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"У нас є 8 вагових категорій, то ця команда може завоювати 4-6 ліцензій. І повинні привезти 1-2 медалі. Класний варіант для цієї команди – це комплект нагород. Їм це під силу. Дмитро Замотаєв (до 52 кг), Микола Буценко (до 56 кг), Євген Барабанов (до 69 кг), Олександр Хижняк (до 75 кг), Віктор Вихрист (понад 91 кг) – вони всі можуть брати ліцензії та боротись за медалі. Не знаю, що треба зробити, щоб ця команда залишилась без медалей", – наголосив Дмитро Сосновський.