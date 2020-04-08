Скільки втратить АПЛ, якщо футбольний сезон не буде продовжено: названо суму

Пандемія коронавірусу перервала футбольні чемпіонати майже у всьому світі. За відсутності матчів, футбольні клуби зазнають чималих збитків.

За даним виконавчого директора Англійської прем'єр-ліги Річарда Мастерса, АПЛ може втратити близько 1 мільярда фунтів, якщо футбольний сезоне 2019/20 не буде закінчений. Про це йдеться в листі Мастерса до голови комітету з цифрових технологій, культури, ЗМІ та спорту парламенту Великобританії Джуліана Найта, пише Sky Sports.

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"Ми стикаємося з втратою 1 мільярда фунтів стерлінгів, якщо не зможемо закінчити сезон 2019/20. Надалі ці втрати лише зростуть, якщо пандемія буде поширюватися і надалі. Це негативно позначиться не лише на фінансах 20 клубів АПЛ, але й матиме суттєвий згубний вплив на весь професійний ландшафт", – йдеться в заяві Мастерса.

Варто відзначити, що до цього Найт розкритикував клуби АПЛ, які звільнили працівників клубу або зменшили їм зарплату, але продовжили виплачувати всю зарплату футболістам. Він запропонував накласти на такі клуби додаткові податки.

До цього в Daily Mail порахували, скільки можуть втратити клуби АПЛ через пандемію коронавірусу. Серед лідерів – дві команди з Манчестера, а також "Ліверпуль".

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