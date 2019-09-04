Скільки заробила Світоліна на US Open та скільки ще може отримати

Українська тенісистка Еліна Світоліна продовжує успішний виступ на US Open. Вона вже дісталася до півфіналу, де на неї чекає грізна Серена Вільямс.

До слова: Світоліна зіграє проти Серени Вільямс у півфіналі US Open: що прогнозують букмекери

Такий успіх має і чіткий фінансовий аспект. Загальний призовий фонд US Open складає 57 мільйонів доларів. Це на 8% більше, аніж минулого сезону. При цьому чоловіки та жінки отримають однакові призові.

За вихід у півфінал Світоліна вже заробила 960 тисяч доларів. 1,9 мільйона доларів вона заробить, якщо вийде у фінал US Open. Якщо ж вона стане переможницею, то її банківський рахунок поповниться на 3,85 мільйона доларів.

Варто додати, що у 2019 році Світоліна вже заробила понад 2 мільйони доларів. З них 460 тисяч доларів – за вихід у чвертьфінал Australian Open. Ще 707 тисяч доларів – за вихід у півфінал Вімблдону.

Півфінал US Open Еліна Світоліна – Серена Вільямс відбудеться у четвер, 5 вересня. Початок поєдинку – не раніше 23:00 за Києвом. На цей момент Еліна має найвищий рейтинг серед учасниць, які продовжують боротьбу на US Open. Українка є п'ятою ракеткою світу, але з понеділка точно увійде в трійку найкращих. Вільямс, яка є шестиразовою чемпіонкою турніру, восьма у рейтингу WTA. Між собою спортсменки провели 5 поєдинків і Вільямс попереду 4:1.

Читайте також: Світоліна про матч з Вільямс: Це великий виклик протистояти їй, вона велика чемпіонка