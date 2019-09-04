Скільки заробила Світоліна на US Open та скільки ще може отримати

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Еліна Світоліна
Еліна Світоліна / twitter.com/rogerscup

Українська тенісистка Еліна Світоліна продовжує успішний виступ на US Open. Вона вже дісталася до півфіналу, де на неї чекає грізна Серена Вільямс.

До слова: Світоліна зіграє проти Серени Вільямс у півфіналі US Open: що прогнозують букмекери

Такий успіх має і чіткий фінансовий аспект. Загальний призовий фонд US Open складає 57 мільйонів доларів. Це на 8% більше, аніж минулого сезону. При цьому чоловіки та жінки отримають однакові призові.

За вихід у півфінал Світоліна вже заробила 960 тисяч доларів. 1,9 мільйона доларів вона заробить, якщо вийде у фінал US Open. Якщо ж вона стане переможницею, то її банківський рахунок поповниться на 3,85 мільйона доларів.

Варто додати, що у 2019 році Світоліна вже заробила понад 2 мільйони доларів. З них 460 тисяч доларів – за вихід у чвертьфінал Australian Open. Ще 707 тисяч доларів – за вихід у півфінал Вімблдону.

Півфінал US Open Еліна Світоліна – Серена Вільямс відбудеться у четвер, 5 вересня. Початок поєдинку – не раніше 23:00 за Києвом. На цей момент Еліна має найвищий рейтинг серед учасниць, які продовжують боротьбу на US Open. Українка є п'ятою ракеткою світу, але з понеділка точно увійде в трійку найкращих. Вільямс, яка є шестиразовою чемпіонкою турніру, восьма у рейтингу WTA. Між собою спортсменки провели 5 поєдинків і Вільямс попереду 4:1.

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Теги: Спорт Теніс Новини Спорту Еліна Світоліна US Open
Джерело: 24 канал
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