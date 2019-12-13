Скільки заробили "Шахтар", "Динамо" та "Олександрія" в єврокубках: суми

Донецький "Шахтар" вилетів з Ліги чемпіонів, але продовжить виступити в Лізі Європи. Натомість "Динамо" та "Олександрія" вилетіло з Ліги Європи та закінчили свої виступи в єврокубках. Але всі три команди збагатили свої рахунки.

Найбільше заробив донецький "Шахтар". Причина в тому що "гірники" отримали чималий бонус за виступ у груповому етапі Ліги чемпіонів – 15,25 мільйона євро. Ще 5,4 мільйона євро команда заробила своїм виступом в турнірі. Також команді перепаде 23,26 мільйона євро завдяки бонусу на основі рейтингу за десять років виступів у єврокубках. Ще 500 тисяч євро команда отримала за вихід в 1/16 фіналу Ліги Європи. Тож загалом "Шахтар" вже заробив 44,4 мільйона євро.

До слова: Ганебна поразка "Шахтаря" та виліт "Динамо" можуть залишити Україну без Ліги чемпіонів 2021

Донецький клуб міг би ще заробити як мінімум 10,4 мільйона євро, якби вийшов в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. У Лізі Європи, де виступатимуть "гірники", призові значно скромніші.

Щодо "Динамо", то київський клуб отримає близько 11 мільйонів євро. 5 мільйонів євро команді перепаде за участь у кваліфікації Ліги чемпіонів. За виступ у груповому етапі Ліги Європи "Динамо" отримає 2,92 мільйона євро. 570 тисяч євро – за єдину перемогу на груповому етапі. А чотири нічиї принесуть "Динамо" ще 760 тисяч євро. "Динамо" також отримає майже 3 мільйони євро. Це додаткова виплата на основі клубного рейтингу УЄФА за останні 10 років.

Щодо "Олександрії", то команда збагатилася на 4,06 мільйона євро. 2,92 мільйона євро за потрапляння в груповий етап Ліги Європи. Три нічиї принесли ще 570 тисяч євро. Бонус на основі рейтингу за десять років виступів у єврокубках склав 571 тисячу євро.