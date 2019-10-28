Скільки заробили українські боксери за свою кар'єру – топ-5 багатіїв

Бокс, без сумніву, найуспішніший спорт незалежної України. Брати Клички, вже легендарний дует кумів Ломаченка та Усика стали величинами не лише в масштабах українського, а світового боксу. Фанати постійно ведуть суперечки який боєць кращий, сильніший, технічніший.

Ці теми будуть вічними. До якоїсь "евріки" ми ніколи не дійдемо. Однак є речі, з якими не посперечаєшся – цифри. В нашому випадку – розміри доходів. Хто вже встиг сколотити фантастичні статки, а хто саме на шляху до цього?

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Дані сформовані, базуючись на офіційній інформації про гонорари, коментарі самих боксерів, їхніх менеджерів і промоутерів. Також варто відзначити, що тут враховані лише доходи самих боксерів, коли вони сплатять офіційні податки, виплати промоутерам та тренерам.

5. Сергій Дерев'янченко. 3,1 мільйона доларів

Кар'єра Дерев'янченко є одним з хороших прикладів якісної промоутерської роботи. Дебютував на професійному ринзі у липні 2015 року. Провів 12 боїв за 4 роки, в них заробляв в середньому 20-30 тисяч доларів. Осінню 2018 вийшов на чемпіонський бій проти американця Даніеля Джейкобса. В близькому бою програв роздільним рішенням суддів, а свій банківський рахунок поповнив на 250 тисяч доларів.

6 жовтня 2019 року знову бився за титул чемпіона світу. На цей раз проти Геннадія Головкіна. За бій з казахстанцем, який є справжньою зіркою в Америці, наш спортсмен отримав 2,6 мільйона доларів (весь гонорар склав понад 5 мільйонів доларів). Це, приблизно, в 5 разів більше, ніж за всі інші свої бої разом взяті.

Як це було: Дерев’янченко у видовищному поєдинку програв Головкіну сумнівним рішенням суддів

Сергію 34 роки, він не є чемпіоном, але належить до топів середньої ваги. До кінця кар‘єра проведе ще декілька боїв, імовірно й за титул. Має можливість додати до своїх статків ще 1-2 мільйонів доларів.

4. Олександр Усик. 4,5 мільйони доларів

Найбільш впізнаваний спортсмен України знаходиться на 4 позиції, і як для абсолютного ексчемпіона, поки що має не такий вже й фантастичний капітал. Доходи Олександра різко зросли у 2018 році під час участі у WBSS. До цього його максимальні гонорари не перевищували 100 тисяч доларів.

Найбільш фінансово вигідні бої:

бій за абсолютне чемпіонство з Муратом Гасієвим, чистий прибуток був близьким до 2 мільйонів доларів;

поєдинок з британцем Тоні Белью. Тоді Сашко отримав ще 1,25 мільйона доларів.

Варто зазначити: уже новоспечений супертяж має велику перспективу у фінансовому плані. Хевівейт – місце великих грошей. За дебют у новій ваговій категорії проти нікому не відомого Чеза Уізерспуна Усику заплатили з відрахуванням всіх податків близько 500 тисяч доларів. Далі – більше. Бої з Вайлдером, Ф'юрі, Джошуа в перспективі мають приносити нашому кримчанину більше 10 мільйонів доларів.

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3. Василь Ломаченко. 10 мільйонів доларів

Лідер P4P веде не типову професійну кар’єру. Акерманець не проводив 10-20 рейтингових боїв з "мішками", а одразу вже в другому бою на профі-ринзі почав битися за титули чемпіона світу. Як для кращого боксеру світу, Ломаченко заробляє небагато, як для боксера, що провів 15 поєдинків – досить непогано. За словами самого Василя, за перший бій у кар‘єрі він отримав 30-40 тисяч доларів, далі пішли гонорари від 300 тисяч доларів. За бої з Гільєрмо Рігондо та Хорхе Лінаресом отримував чистими по 600 тисяч доларів за кожного. Об'єднавчий поєдинок з Хосе Педрасою – 1 мільйон доларів. Остання уніфікація в Лондоні з Люком Кемпбеллом принесла Ломаченку ще 2 мільйони доларів.

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Варто відзначити, що українець ділить всі свої гонорари навпіл з батьком, який є його незмінним тренером. Крім гонорарів за самі бої, боксер має ще декілька видів доходів. З кожним днем стає все більш відомою медійною особистістю, отримує хороші спонсорсько-рекламні контракти, запустив власний бренд спортивного одягу та екіпірування.

Якщо згадати й проаналізувати заробітки найбагатшого боксера світу Флойда Мейвейзера, то можна зробити висновок, що сучасний мільярдер перший свій бій за системою pay-per-view провів аж через 9 років після того, як став професіоналом. Це був його 34-й вихід в ринг. І тут суттєву роль зіграло ім’я опонента. Це був легендарний Артуро Гатті. Тобто Ломаченко має шалений потенціал для розвитку. Вже весною 2020 року він буде боротися за абсолютне чемпіонство в легкій вазі. Ця подія дасть великий імпульс в здобутті популярності українця, зростанні його "телевізійної вартості" та рекламної привабливості.

Вже з наступного року уродженець Білгород-Дністровська може заробляти у 2-3, а то й в 4 рази більше.

2. Віталій Кличко. 65 мільйонів доларів

Вічний чемпіон WBC в суперважкій вазі 17 разів бився за титул чемпіона світу, 15 раз здобував перемогу. Крім загально світової слави та визнання, це дало теперішньому меру столиці ще й суттєві грошові дивіденди. "Битва гігантів" проти Ленокса Льюїса принесла на той момент найбільший гонорар українцю – 1,7 мільйона доларів. Після перерви та повернення в бокс у 2008 році, Віталій в середньому заробляв 4-5 мільйони доларів за кожен бій. Також мав рекламні контракти з різними німецькими компаніями: Mercedes-Benz, BOSS. Разом з братом Володимиром є засновником і власником промоутерської компанії K-2.

1. Володимир Кличко. 120 мільйонів доларів

21 рік як професіонал, 29 неймовірних чемпіонських боїв, рекордсмен, найбагатший спортсмен України. Це все Володимир Кличко. За свої чемпіонські бої, як і його старший брат, отримував близько 5 мільйонів. Але, на відміну від Віталія, мав декілька боїв, коли сума гонорару була значно більшою. Це об'єднавчий бій з Султаном Ібрагімовим – 9 мільйонів доларів, уніфікація проти Девіда Хея – 12,5 мільйона доларів, захист титулу в Москві проти Олександра Повєткіна – 21,5 мільйона доларів, бій з Тайсоном Ф'юрі – 22,5 мільйона доларів. І останній бій в кар'єрі проти Ентоні Джошуа – 20 мільйонів доларів.

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Кличко-молодший у 2019 міг повернутися в бокс і ще збільшити свої статки. Ходили чутки про пропозицію від британського каналу DAZN, який був готовий заплатити українцю за 3 бої більше 100 мільйонів доларів, але Dr. Steelhamer не прийняв дану угоду.

Автор – Андрій Тудовші