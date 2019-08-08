Скільки зароблять футбольні клуби завдяки новому спонсору УПЛ

Українська прем'єр-ліга підписала угоду з новим титульним спонсором – букмекерською конторою Favbet.

Сам чемпіонат тепер буде називатися Favbet ліга. Договір укладено на два сезони, а сума угоди не розголошується. Частина партнерського внеску буде перерахована клубам на поточні витрати, частина спрямована на розвиток чемпіонату.

Читайте також: Трансфери команд УПЛ: онлайн

За даними журналіста Кирила Крижанівського, загальна сума контракту склала 1,5 мільйона доларів на 2 роки. Тобто, по 750 тисяч доларів за 1 сезон.

Для прикладу, навіть якщо б в УПЛ вирішили всю суму віддати клубам, це б вийшло по 62,5 тисячі доларів на сезон. З наступного сезону ця сума була б ще менша, адже в чемпіонаті виступатиме 14 команд – по 53 тисячі доларів на клуб.

Щоб зрозуміти що це за сума для клубів, варто зазначити, що середньостатистичний гравець клубу УПЛ в рік заробляє 191238 євро. Але тут варто врахувати зарплати топ-гравців "Динамо" та "Шахтаря". Для прикладу, "гірники" Тайсон чи Марлос отримують по 160 тисяч євро в місяць.