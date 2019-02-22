Скільки заробляють українські футболісти: шалені суми

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Спорт навиворіт
Спорт навиворіт / 24 Канал

У свіжому випуску програми "Спорт навиворіт" – Українська Прем'єр-ліга посідає 22 місце серед володарів найбільших зарплат у футболі. Основну погоду роблять, "Шахтар" і "Динамо", завдяки яким дохід футболіста УПЛ в середньому становить 222 тисячі доларів на рік. За ці гроші можна купити три квартири у Києві. А от Тайсон і Марлос, головні зірки "Шахтаря", заробляють по два мільйони на рік.

Також у випуску:

Хочете додати барв у своє життя? Беріть у руки зброю для пейнтболу і вперед! Активне хобі, яке імітує швидкоплинні вогневі контакти на обмеженому просторі, завоювало прихильників по всій планеті та навіть переросло у професійний вид спорту з чималими призовими. 

Швидкість і влучність не єдині складові успіху у пейнтболі. Стратегія тут грає нічим не меншу роль. Правила жорсткі: особливо пильно у грі стежать за безпекою. Виходити на поле гри потрібно у спеціальному костюмі та масці. Здавалось би, навіщо? Адже зі зброї-маркера вилітають просто кульки з фарбою. Однак летять вони зі швидкістю аж 300 кілометрів на годину! А це – як справжня куля з пострілу пістолета.

Дивіться відео програми "Спорт навиворіт":

 

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Теги: Новини України Спорт Футбол Гроші Шахтар Динамо Спорт навиворіт
Джерело: 24 канал
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