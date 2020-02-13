Склад жіночої збірної України на спринт на Чемпіонаті світу з біатлону
У п'ятницю, 14 лютого, в італійському Антхольці відбудеться жіноча спринтерська гонка в рамках Чемпіонату світу з біатлону.
Україну на цій гонці представлять чотири біатлоністки. П'ятою стартуватиме Юлія Джима. 32-й стартова позиція у Валентини Семеренко. Олена Підгрушна – 79-ю, а Віта Семеренко – 97-ю.
До слова: Чемпіонат світу з біатлону 2020: розклад гонок
Жіночий спринт стартує о 15:45. Участь візьмуть 102 біатлоністки.
Чемпіонат світу з біатлону 2020
- Чемпіонат світу з біатлону у 2020 році відбувається в італійському Антхольці з 13 по 23 лютого.
- У перший день змагань збірна Україна посіла п'яте місце у класичній змішаній естафеті.
- Українці могли посісти третє місце, але через штрафне коло Дмитра Підручного фінішували лише п'яті. Сам Підручний пояснив причину провалу.
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