Скло, сонячні батареї і зелень на даху: чим вражає нова екологічна штаб-квартира МОК

У червні 2019 Міжнародний олімпійський комітет переїхав у нову будівлю у Лозанні. Споруда, яка вражає як формою, так і наповнення стала однією з найекологічніших у світі.

Олімпійський дім – таку назву отримала нова штаб-квартира – розташувалась всього за кількасот метрів від Шато де Віді, де головний офіс комітету розташовувався дотепер.

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Що цікаво, зі старої до нової будівлі можна напряму потрапити через спеціальний перехід.

Дизайнери органічно вписали Олімпійський дім у ландшафт громадського парку на березі Женевського озера.

Над проектом 5-поверхової будівлі працювало данське дизайнерське бюро 3XN, а будівництвом займались швейцарські архітектори з IttenBrechbühl.



Нова шта-квартира МОК у Лозанні / Фото: Getty images

За задумом дизайнерів, нова штаб-квартира МОК включає в себе п'ять ключових елементів, пов'язаних з олімпійським рухом: символізм, інтеграцію, гнучкість, співпрацю та стійкість.

Творці кажуть, що за формою хотіли, щоб будівля нагадувала форму голуба, але представники МОК побачили у ній спортсмена-бігуна.

Екологічність понад усе

Головною перевагою нової будівлі без перебільшення можна вважати її екологічність. Вона відповідає всім принципам стійкості навколишнього середовища – здатності екології витримувати вплив людини).

У будівлі уже є три вищих сертифіката екологічності. Один з них – LEED Platinum – за яким Олімпійський дім визнаний найекологічнішою спорудою останніх років в світі.

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На даху розташовані екологічні панелі, а теплові насоси, які перекачують воду просто з Женевського озера, забезпечують новобудову відновлюваними ресурсами.

"Родзинкою" будівлі в інтер'єрі стали розкішні гвинтові сходи, які з'єднують між собою усі 5 поверхів будівлі і символізують об'єднання, закладене в олімпійській ідеї.



Гвинтові сходи у новій штаб-квартирі МОК у Лозанні / Фото: Getty images



Інтер'єр нової штаю-квартири МОК у Лозанні / Фото: Getty images

Всередині, окрім офісів, залів засідань і конференц-центру також є ресторан, виставковий зал, тренажерний зал, зелена тераса і підземна парковка.

На екологічному будівництві навіть вдалось зекономити – замість виділених 200 мільйонів доларів нова будівля обійшлась всього 146 млн.

Нова штаб-квартира Міжнародного Олімпійського комітету у Лозанні: дивіться відео

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