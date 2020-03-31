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Скорочення витрат не повинно вдарити по українському спорту, – нардеп Саладуха

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Ольга Саладуха / Facebook

Чемпіонка світу і Європи, а також депутат Верховної Ради України Ольга Саладуха в Facebook розповіла про ситуацію зі створенням спеціального Фонду для боротьби з поширенням коронавірусу і залучення туди коштів, виділених на спорт.

Саладуха вважає, що скорочення фінансування спорту не має вплинути на функціонування спорту в Україні.

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Повна заява Ольги Саладухи: 

"В умовах не простої ситуації маємо зберегти спорт на необхідному рівні. За рішенням парламенту, зміни до Держбюджет щодо протидії розповсюдженню коронавіруса зараз перебувають на доопрацюванні. Йдеться про утворення Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками.

Зрозуміло, що ситуація потребує від держави не простих рішень і необхідних коштів. Але, водночас, переконана, що скорочення видатків цього року жодним чином немає перешкодити тренувальному процесу, підготовці кадрів, функціонуванню спортивної інфраструктури тощо. Також маємо врахувати можливість проведення змагань цього року відразу після завершення карантину.

Звичайно, що частина "спортивних" коштів може бути залучена до спеціального Фонду. Адже на цей рік скасовано проведення Олімпійських Ігор та низку міжнародних стартів. Тому скорочення видатків має бути саме в цих рамках та не вдарити по українському спорту в цілому, який і без того переживає не найкращі часи.

Саме над виробленням оптимального рішення зараз працюємо з колегами", – написала Саладуха в Facebook.

  • Ольга Саладуха – чемпіонка світу та Європи зі стрибків у довжину, також вона бронзовий призер Олімпійських ігор-2012 в дисципліні потрійний стрибок.
  • Раніше Ольга Саладуха розповіла, що рішення про проведення карантину через коронавірус заважає підготовці українських спортсменів до Олімпійських ігор в Токіо.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Бюджет 2020 Бюджет
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