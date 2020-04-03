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Скрипник очолить "Динамо", а Ярмоленко повернеться в київський клуб: букмекери приймають ставки

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Андрій Ярмоленко / whufc.com

Головний тренер луганської "Зорі" Віктор Скрипник і надалі залишається одним з претендентів на посаду головного тренера київського "Динамо". А до столичного клубу може повернутися її колишня зірка Андрій Ярмоленко.

Майбутнє Андрія Ярмоленка в "Вест Хемі" залишається невизначеним. З одного боку, сам футболіст завжди говорить, що його в команді все влаштовує, з іншого, травми вибили Андрія зі складу, а набрати форму і конкурувати на рівні АПЛ непросто. Тому британська преса час від часу повідомляє про чутки, що клуб подумує виставити Ярмоленко на трансфер. Але "Вест Хем" влітку 2018 року заплатив за Андрія 21 мільйон євро і не хоче відпускати його за суму, набагато меншу цієї. Втім, у зв'язку з зупинкою всіх чемпіонатів через коронавірус, трансферні ціни можуть сильно впасти.

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Нагадаємо, чинна угода українського півзахисника з "Вест Хемом" закінчується у 2022 році, і клуб має опцію на її продовження ще на сезон. А те, що термін контракту потроху минає, також впливає на вартість гравця.

Одним з варіантів продовження кар'єри Андрія Ярмоленка залишається повернення в "Динамо". Футболіст вже заявив, що не виключає такого варіанту. Також такий розвиток розглядає і компанія Favbet, яка запропонувала уболівальникам зробити ставку на те, чи виявиться Ярмоленко в "Динамо" до кінця року. Коефіцієнт немаленький – 3,5, але такий результат цілком реальний.

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Так само, як і те, що в цьому році головним тренером "Динамо" стане Віктор Скрипник. Навіть попри те, що президент клубу Ігор Суркіс вже спростував цю інформацію. Але коефіцієнт на те, що Скрипник очолить киян всього – 1,85. Це дозволяє говорити про те, що команду в цьому році, швидше за все, чекає рокірування на тренерському містку.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Динамо Андрій Ярмоленко Спорт Футбол
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