Скрипник оцінив шанси "Зорі" перемогти "Еспаньйол": Потрібно стрибнути вище голови

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Віктор Скрипник
Віктор Скрипник / zarya-lugansk.com

Головний тренер "Зорі" Віктор Скрипник поділився очікуваннями від матчу з "Еспаньйолом" в рамках матчу-відповіді плей-офф Ліги Європи. У першій грі його підопічні програли в Барселоні з рахунком 3:1.

Скрипник заявив, що суперники вже добре знають одне одного, адже провели очну гру минулого тижня. За його словами, обидва колективи розуміють, який результат їм потрібно здобути в повторній грі.

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Їм потрібно не програти, щоб не вилетіти, а нам потрібно вигравати з хорошою різницею, щоб проходити далі. Ми прекрасно розуміємо проти кого граємо. Знаємо, що завтра буде повний стадіон. І ми дуже хочемо стрибнути вище голови, порадувавши наших уболівальників хорошою грою і, по можливості, пройти далі. Вигравши у такого суперника можна стати героями.

Ця гра для нас найважливіша з тих, які були. Так, ми грали й з "Будучностю" і з ЦСКА, але завтрашній матч буде ключовим. Ми не хочемо розчарувати уболівальників. Нам дуже потрібен був емоційний підйом після поразок від "Олександрії" та "Еспаньйола". Ми вдало зіграли на виїзді з "Карпатами", отримавши емоційний заряд. І цьому дуже раді. Ще раз повторюся, нам потрібно стрибнути вище голови, щоб пройти такого гарного та іменитого суперника,
– заявив тренер "Зорі".

Щоб пройти далі "Зорі" необхідно перемагати з рахунком не менше ніж 2:0. Також луганців можуть виграти 3:1 і перевести гру в овертайм або серію післяматчевих пенальті.

Матч між командами відбудеться у Запоріжжі в четвер, 29-го серпня. Початок гри – о 20:00.

Детальну інформацію про "Еспаньйол" – читайте тут.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту ФК Зоря Ліга Європи
Джерело: Офіційний сайт ФК "Зоря"
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