Скрипник про вилучення Русина: Сказав йому, що він, напевно, не хоче полетіти в Барселону

Головний тренер "Зорі" Віктор Скрипник прокоментував вихід луганського клубу в плей-офф раунд кваліфікації Ліги Європи. "Зоря" перемогла за сумою двох матчі ЦСКА Софія з рахунком 2:1.

Вирішальний гол у повторній зустрічі забив нападник Назарій Русин. На момент голу форвард вже мав жовту картку. Коли Назарій святкував гол, то зняв футболку й був покараний ще одним гірчичником.

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Друга жовта картка для Русина автоматично стала червоною й він покинув поле на 90-й хвилині гри.

Віктор Скрипник після гри розповів, що Назарій попросив вибачення за свій вчинок у партнерів. Назарій пропустить наступний матч.

Сказав Русину, який забив гол і отримав червону картку, що він, напевно, не хоче в Барселону полетіти ("Зоря" в плей-офф зіграє з "Еспаньйолом", – Спорт). Хлопця захлиснули емоції. Він вибачився перед усіма. Це все емоції, заради цього люди приходять на стадіон,

– сказав Скрипник після гри.

Уже за тиждень "Зорю" чекає перший матч з іспанським "Еспаньйолом", який у попередньому раунді розгромив "Люцерн".

Русин пропустить першу гру, але зможе допомогти партнерам у повторному поєдинку.

Назарій приєднався до "Зорі" влітку на правах оренди. Нападник перейшов з київського "Динамо", де виявився непотрібним екс-наставнику Олександру Хацкевичу.

У першому ж матчі за луганців проти "Колосу" в чемпіонаті України Назарій забив гол та віддав результативну передачу.

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