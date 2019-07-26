Скрипник прокоментував дебютну перемогу на чолі "Зорі"

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Віктор Скрипник
Віктор Скрипник / Фото з відкритих джерел

Наставник "Зорі" Віктор Скрипник прокоментував дебютну перемогу на чолі луганського клубу. Луганці перемогли "Будучност" у другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи.

Скрипник оптимістично дивиться на перспективи "Зорі" вийти в наступний раунд кваліфікації, однак впевнений, що ще рано святкувати.

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Вітаю свою команду з перемогою. Зустріч була важкою. Ще нічого не ясно. Ще є другий матч. Але той зачин, який ми сьогодні зробили, допомагає оптимістично дивитися вперед.

Трішки переживаємо, тому що у нас вже через три дні наступна зустріч. Попереду довгий переліт. Однак, коли виграєш, труднощі легше переносити. Чекаємо й матчу-відповіді. Повторюся, ще нічого не вирішено. Треба завжди бути в хорошій формі, щоб обіграти "Будучность" ще раз,
– цитує Скрипника сайт "Зорі".

Також тренер висловив вдячність футболістам, які, за його словами, провели хороший матч і виконали гарну роботу.

Луганська "Зоря" впевнено перемогла чорногорський клуб "Будочност" з рахунком 3:1. Відтак, чорногорцям, щоб пройти в наступний раунд потрібно в матчі-відповіді забивати мінімум три голи.

Повторна зустріч відбудеться у четвер, 1 серпня, у Запоріжжі.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту ФК Зоря Ліга Європи
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