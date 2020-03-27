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Скрипник відповів на чутки про переговори з "Динамо" – зізнання тренера "Зорі"

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Віктор Скрипник / ФК "Зоря"

Головний тренер "Зорі" Віктор Скрипник прокоментував інформацію про свій можливий перехід у київське "Динамо".

Віктор Скрипник спростував інформацію, що він може очолити "Динамо" наприкінці сезону. Його слова цитує Footboom.

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Щодо "Динамо" вже було спростування, в тому числі з боку Ігоря Суркіса, мені додати до цього нічого. І я нічому тут не дивуюся – скільки я у футболі, стільки про себе подібного читаю. З цієї ж серії і новина про те, що я міг опинитися у "Локомотиві" і московському "Динамо" – чутки футболу, не більше.

Одне можу сказати – у мене чинний контракт із футбольним клубом "Зоря", і мене тут зараз все влаштовує. Що стосується інформації про борги із зарплати, то це не відповідає дійсності. Ми зараз на карантині, труднощі є, як і у будь-якої команди, але їх можна вирішити, все буде нормально,
– цитує Скрипника.

  • Президент "Динамо" Ігор Суркіс також заперечив переговори з тренером "Зорі".
  • На початку літа 2019 року Віктор Скрипник несподівано очолив луганську "Зорю". Скрипник має досвід роботи головного тренера у європейському футболі. Спочатку він керував молодіжними командами німецького "Вердера".
  • 25 жовтня 2014 року був представлений як головний тренер "Вердера", який очолював до вересня 2016 року. з 2018 року був головним тренером футбольного клубу "Рига", з якою виграв чемпіонат і кубок Латвії. Був визнаний найкращим тренером Латвії 2018 року.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт ФК Зоря Динамо Футбол
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