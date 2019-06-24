Скривджений Ломаченком Рігондо сенсаційно нокаутував суперника: відео

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Гільєрмо Рігондо
Гільєрмо Рігондо / twitter.com

Кубинський боксер Гільєрмо Рігондо провів другий успішний поєдинок після поразки від Василя Ломаченка. Рігондо 24-го червня у США нокаутував Хуліо Сеху.

У своєму бою боксери розіграли статус офіційного претендента на титул чемпіона світу за версією WBC у другій найлегшій вазі (до 55,3 кг).

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Кубинець з перших секунд почав хвацько обмінюватися з мексиканцем ударами. Сеха сподівався на кількість, а удари Рігондо були точніші та більш потужні.

Обидва охоче били одне одного по корпусу, часом пробиваючи навіть нижче, ніж дозволено. У 8-му раунді рефері зупинив поєдинок. Покарав обох зняттям залікового бала за удари нижче пояса.

Після цього поєдинок продовжився й Рігондо відправив Сеху у важкий нокдаун лівим хуком. Мексиканець був готовий продовжити бій, але рефері зупинив поєдинок. Таким чином, Гільєрмо здобув перемогу технічним нокаутом.

Рігондо бився проти Ломаченка у грудні 2017 року. Перестрибнувши через дві вагові категорії, кубинець не зміг нічого протиставити українцю, капітулювавши у 6-му раунді.

Після цього кубинець довго не виходив у ринг й відновлювався від важкої поразки. 14-го січня 2019 Рігондо повернувся й нокаутував свого суперника.

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Теги: Спорт Новини Спорту Бокс
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