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Слова твої повагу всю вбивають: Ломаченку присвятили вірш через скандальне відео зі спецназом РФ

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Василь Ломаченко

9 січня Василь Ломаченко опублікував в своєму профілі в Instagram відео з тренуванням російського спецназу та подякував "ввічливим людям" – саме так називали військових РФ, які в 2014 році захопили Крим.

Ломаченко вже 11 січня відповів на критику віршем, відео якого опублікував у своїх соцмережах.

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Однак, користувачі здійняли ще більшу хвилю обурення. Деякі навіть записали вірш у відповідь.

До вашої уваги вірш користувача Twitter "Кіт-Моурініста‏":

Відбив ти мозок, ось у чому суть.

Причому, справа зовсім тут не в боксі.

Напхали в тебе проросійську муть,

Останню клепку втратиш ти невдовзі.

Забув ти, що крім Бога, є народ.

Твої "брати" на нього нападають.

До біса купу в боксі нагород,

Слова твої повагу всю вбивають.

 

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Бокс Василь Ломаченко Новини Спорту
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