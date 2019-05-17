Словаччина здобула другу перемогу на ЧС-2019 з хокею, Норвегія перемогла Австрію: відео

У п'ятницю, 17 травня, відбулися матчі 5 туру чемпіонату світу з хокею, який проходить в Словаччині.

Австрія – Норвегія 3:5 (0:1, 1:1, 2:3)

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У групі В зійшлися аутсайдери – Австрія та Норвегія. Матч вийшов дуже бойовим, а першу перемогу на ЧС-2019 здобули норвежці завдяки хет-трику Крістіана Булля.

Тепер в наступному турі (20 травня) австрійці зустрінуться з Італією в боротьбі за прописку в топ-дивізіоні.

Відеоогляд матчу Австрія – Норвегія

Франція – Словаччина 3:6 (0:2, 2:1, 1:3)

У групі А господарі турніру словаки обіграли команду Франції. Це зберегло їм шанси на потрапляння в чвертьфінал. А ось у французів очікується боротьба за збереження прописки в топ-дивізіоні світової першості.

Відеоогляд матчу Франція – Словаччина

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