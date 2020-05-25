Словацька спортсменка роздяглася догола, відсвяткувавши успішне сходження на вершину: фото
Відома словацька велосипедистка та модель Люсія Яворчекова порадувала своїх підписників в Instagram новим відвертим фото.
Яворчекова на карантині вирішила не сидіти під замком, а здійснити сходження на гірську вершину. В якості своєї мети дівчина вибрала розташовану в рідній Словаччині гору Врх Зволен і успішно підкорила висоту 1402 метри над рівнем моря, пише 24 канал.
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"Ось що я називаю свободою!" – написала Люсія Яворчекова після вдалого сходження.
Що відомо про Люсію Яворчекову
Люсія займалася велоспортом, але швидко зрозуміла, що її покликання – модельний бізнес. Змінивши колеса на заворожуючу білизну, дівчина одразу ж завоювала любов шанувальників. До цього привели шикарні форми колишньої спортсменки. Зараз аккаунт моделі в Instagram налічує понад півтора мільйона фоловерів.
Дівчина регулярно балує підписників відвертими знімками, а іноді фотографується повністю оголеною.