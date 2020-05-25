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Словацька спортсменка роздяглася догола, відсвяткувавши успішне сходження на вершину: фото

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Люсія Яворчекова
Люсія Яворчекова / Instagram

Відома словацька велосипедистка та модель Люсія Яворчекова порадувала своїх підписників в Instagram новим відвертим фото.

Яворчекова на карантині вирішила не сидіти під замком, а здійснити сходження на гірську вершину. В якості своєї мети дівчина вибрала розташовану в рідній Словаччині гору Врх Зволен і успішно підкорила висоту 1402 метри над рівнем моря, пише 24 канал

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"Ось що я називаю свободою!" – написала Люсія Яворчекова після вдалого сходження.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

That’s what I call freedom ️

Публикация от Lucia Lachkovic Javorčeková (@luciajavorcekova)

Що відомо про Люсію Яворчекову

Люсія займалася велоспортом, але швидко зрозуміла, що її покликання – модельний бізнес. Змінивши колеса на заворожуючу білизну, дівчина одразу ж завоювала любов шанувальників. До цього привели шикарні форми колишньої спортсменки. Зараз аккаунт моделі в Instagram налічує понад півтора мільйона фоловерів.

Дівчина регулярно балує підписників відвертими знімками, а іноді фотографується повністю оголеною.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Публикация от Lucia Lachkovic Javorčeková (@luciajavorcekova)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siren

Публикация от Lucia Lachkovic Javorčeková (@luciajavorcekova)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Публикация от Lucia Lachkovic Javorčeková (@luciajavorcekova)

 

Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Велоспорт Спорт
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