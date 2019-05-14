Словацький хокеїст зі злості розтрощив ключку об ворота через драматичну поразку канадцям: відео

Словацька збірна з хокею драматично програла Канаді в третьому турі чемпіонату світу в групі A.

В останньому періоді рахунок був рівним – 5:5. Однак Канаді вдалося вирвати перемогу буквально перед фінальною сиреною, яка б сповістила, що команди чекає овертайм.

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Менше, аніж за дві хвилини до завершення гри господарів льоду підвів Ерін Сернак, який заробив вилучення. Відтак, період словакам довелося догравати в чисельній меншості.

Канада цим скористалася сповна. Нападник "Вегас" Марк Стоун за секунди до фінальної сирени зумів закинути шайбу й вирвати для Канади перемогу.

Це неабияк розізлило захисника збірної Словаччини Мартіна Фехервари. Хокеїст зі злості зламав ключку об власні ворота.

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