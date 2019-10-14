Сльози Роналду: Незвичні ставки на матч Україна – Португалія

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Сльози Роналду: Незвичні ставки на матч Україна – Португалія

Вже сьогодні збірна України може стати учасницею Євро-2020. Для цього нашій команді достатньо не програти вдома чинним чемпіонам Європи португальцям. Завдання цілком здійсненне. Перед матчем головний тренер збірної Португалії розсипався в компліментах до Андрія Шевченка і його футболістів, і говорив про те, що шанси рівні.

Підтверджує це і букмекерська контора Favorit Sport, яка дає коефіцієнт 1,68 на те, що сьогодні збірна України здобуде перемогу або нічию.

До слова: Україна – Португалія: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Євро-2020

Але це далеко не найцікавіший варіант прогнозу, який можуть зробити вболівальники. Кріштіану Роналду вже заявив, що їде в Україну, щоб прославити свою команда. Що ж буде з емоційним футболістом, якщо у нього це не вийде? Favorit Sport пропонує коефіцієнт 20,0 на те, що зоряний португалець після матчу розплачеться. А також 1,85 на те, що він піде з поля без забитого м'яча.

Португалія поки що теж не забезпечила собі вихід на Євро-2020. І поразки в Києві може сильно похитнути шанси збірної. Якщо чемпіон не добудуть заповітну путівку і Роналду завершить кар'єру до кінця цього року, то це буде подією року у світі футболу. А також неймовірною перемогою того, хто зробить на це свій прогноз, коефіцієнт – 20,0.

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А якщо ж перемога залишиться за збірною України, і вона вийде на чемпіонат Європи з першого місця в групі, то тут коефіцієнт 3,80, тобто, такий результат ще більш імовірний.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Кріштіану Роналду Україна – Португалія Євро-2020 Збірна України з футболу
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