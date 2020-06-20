Головний тренер збірної України Андрій Шевченко вказав на особливість тренерської роботи Валерія Лобановського.

Шевченко в інтерв'ю The Athletic оцінив внесок в свій розвиток легендарного тренера Валерія Лобановського.

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Лобановський для мене скоріше був учителем, ніж батьком. Я слухав його з розкритим ротом, зважуючи кожне слово. Він сильно на мене вплинув. Він був дуже дисциплінованим, дуже розумною людиною. Він був цікавий у всьому. При зустрічах в національній збірній, коли я вже грав за "Мілан", ми розмовляли по чотири-п'ять годин у його кабінеті. Він просив мене робити нотатки про тренувальні заняття "Мілана".

"Він дуже цікавився розвитком тренерської думки в Італії. Лобановський будував все на статистиці, в цьому він був першопрохідцем. Цифри ніколи не брешуть. Ти міг мати свою думку про гру, але цифри на папері говорили про інше. Він випередив свій час на 40 років", – сказав Шевченко.

Унікальність Валерія Лобановського

Ще за життя методи роботи і тренерські рішення Валерія Лобановського були предметом вивчення для тренерів з найпрогресивніших футбольних країн. Командами Лобановського захоплювалася футбольна Європа та в 70-х, і в 80-х, і в 90-х роках.

Валерій Лобановський впроваджував наукові методи роботи в футболі, його команди завжди приносили й естетичне задоволення вболівальникам. Він випередив свій час і багато хто з його ідей знайшли розвиток у сучасному футболі.

Для історії "Динамо" це був не просто найуспішніший тренер і самобутній футболіст. Це була людина, яка перетворила столичний клуб в грізну європейську силу і кільком поколінням футболістів прищепив менталітет переможця.

Що ще відомо про Лобановського?

Багаторічний наставник київського "Динамо", на чолі якого двічі вигравав Кубок володарів кубків і один раз Суперкубок Європи. Входить до рейтингу найкращих тренерів в історії футболу за версіями World Soccer, France Football, ESPN, УЄФА. Помер у 2002 році.